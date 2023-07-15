垃圾車送貨？直擊男子從垃圾斗拎出貨物　網民：隔住個mon都有味

有客貨車不用，要用垃圾車送貨？近日網上流傳一段影片，有人用垃圾車運載貨物，並於交通燈位前明目張膽落貨，引來網民嘩然，有人猜測部份貨物是食物，「嗰兩箱白色盒好似係急凍有頭虎蝦來」，直言「盒盒貨都酸酸餿餿」、「隔住個mon都有浸味」。



近日網上流傳一段影片，有人用垃圾車運載貨物，並於交通燈位前明目張膽落貨，引來網民嘩然。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段5秒影片，影片從後方車輛內拍攝，可見到一輛垃圾車停在交通燈位前，垃圾斗打開，內有多箱貨物，一名男子站在車尾卸貨，將一箱箱貨物搬到手推車上。

影片引來熱議，有網民猜測，「走私？」、「我無睇錯的話，其實係咪食物嚟」、「點樣肯定係送貨，而唔係拎返俾人扔咗嘅貨」。有網民表示，該輛垃圾車可能並非用來裝載垃圾，「垃圾車只係佢嘅表面，實際上，佢仍然係一架貨車」、「佢可能話：部車係全新，冇裝過垃圾」、「有啲垃圾車並不是裝垃圾，而是紙皮回收，這架咁乾淨，估計應該是，但咁都俾佢諗到用來運貨」，有人笑言「送貨期間唔小心撳錯掣夾扁啲貨就XX」。

有網民批評在此位置落貨是違法，「雙黃線兼燈位前停車落貨，冇警時分？」。根據運輸署《道路使用者守則》，司機不應在會對其他道路使用者造成危險、阻塞交通或使別人不便的地方；會阻礙他人視線的地方（如路口或過路處附近）；會使行車路面縮窄的地方；在緊急服務車輛會停留或出入的地方；及會對行人造成危險或不便的地方，特別是在行 人可能會橫過馬路的地方（如行人過路處、路口或附近，以及交通安全島附近），讓車輛停留、停候或上落貨。