歹徒打劫搶正超窮困情侶！兩人全身合共$2　反贈鈔票獲讚心地善良

歹徒都有惻隱之心？印度有劫匪喝酒後去搶劫，卻攔截到一對手頭拮据的情侶，兩人身上合共僅有20盧比（約2港元，下同），女方身上所戴首飾更全是假貨。匪徒疑因看不過眼，只好反過來給他們100盧比（約9.5港元，下同），便放兩人離開。片段被瘋傳後，有人認為劫匪心地善良；亦有人認為他們只是受酒精影響神智，才做出如此「蠢事」。經警方調查後，目前已對匪徒落案起訴。



印度有劫匪搶劫時攔截到一對手頭拮据的情侶，兩人身上合共僅有20盧比，疑因看不過眼下，竟反過來給他們100盧比，片段被瘋傳惹來網民讚揚心地善良。（Twitter@raijalhotra）

外媒報道，印度德里（Delhi）有情侶深夜走在街頭時，不幸遇上兩名喝醉酒的劫匪，被他們騎着電單車攔截，嚇得男子急忙翻找口袋，拿出身上僅有的20盧比。歹徒深感錯愕，得悉這對情侶山窮水盡，而女方身上佩戴的珠寶首飾原來全是假貨。或出於同情，他們不僅沒拿走鈔票，其中一名善心歹徒竟然從褲袋拿出100盧比贈予情侶，其後便駕車離去。

這段畫面被亞洲國際新聞社（Asian News International）的資深女記者拉維（Ravi Jalhotra）發布至Twitter，有網民認為這兩名歹徒算心地善良，雖然是劫匪亦不忘幫助有需要的人。不過另有留言指他們也許喝醉了，神志不清才會反過來送錢。

據悉，這宗搶劫案發生於6月21日，由於片段在網路上被瘋傳，警方隨即展開調查。經查閱多達200部監視器後，終於鎖定目標，逮捕涉事兩名歹徒，他們分別是會計員維爾馬（Dev Verma）以及普通上班族的傑普特（Harsh Rajput）。

警方後來補充，兩人是作惡多端的犯人，在他們身上撿獲1把手槍、30部偷來的手機，以及兩人犯案所騎的摩托車，一連破獲他們早前所犯的4宗案。兩名歹徒在審訊過程中招供，因為看了黑社會老大巴瓦納（Neeraj Bawana）的相關影片後，令他們萌生想加入黑社會念頭，故犯下多宗案件。目前警方已就其所犯的案件落案起訴。

兩名匪徒的模仿對象為巴瓦納，是印度德里頭號通緝犯，於2021落網被關押監獄。（網上圖片）

（綜合）