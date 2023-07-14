泳灘叼煙男不滿救生員嗌咪禁吸煙　爆鬧1分鐘：叫班伙記嚟招呼你

天氣熱人都躁？有淺水灣泳客日前分享影片，指有男泳客準備點煙時，暸望台上救生員開咪呼籲「請勿在沙灘吸煙」，男泳客即時扯火，叼着香煙走近暸望台連環開火爆鬧足足1分鐘，強調自己未點燃香煙，在法例上無問題，「你叫班伙記過嚟，睇住我，過嚟呀！幾多個，5個、10個定3個？」，救生員想打完場，他還繼續大叫「做咩呀，笠水呀、驚呀、淆底呀」，其後更稱「我而家就叫班伙記落嚟招呼你」，鬧人後見對方未積極回應，他才返回女伴身邊並收起香煙。網民紛紛指叼煙男的行為「小學雞」、「Ｘ到爆」，又揶揄他「連凱婷都壞唔過」。



男泳客叼着香煙，目擊者指他想點煙被救生員開咪呼籲勿在泳灘吸煙。（fb群組「香港啤酒關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港啤酒關注組」發文，分享在淺水灣泳灘遇到男泳客被救生員勸阻後鬧人的影片，「有條『勇士』係沙灘想食煙（準備點）」，救生員馬上開咪嗌「請勿在沙灘吸煙」，「勇士就開始上火，表演齋含唔點煙」。之後叼着香煙走近暸望台大罵救生員，認為對方多事。

影片所見，男泳客口含着香煙走近沙灘暸望台，開口大叫「喂，你話班伙記喺邊呀？」，口中香煙掉落沙灘上，「哎呀，Ｘ，跌Ｘ咗添」，他執起香煙再放回口中，再大嗌「嚟嚟嚟嚟，伙記喺邊？即係喺法例上面呢，我唔點支煙係冇問題嘅，你叫班伙記過嚟，睇住我，過嚟呀！幾多個，5個、10個定3個？」。

男泳客把香煙放入口，網民指他想點煙被救生員開咪呼籲勿吸煙。（fb群組「香港啤酒關注組」圖片）

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不過口含香煙難以大聲流暢說話，男子只好拿下香煙轉成手持，行前兩步再問「喂，唔係呀師傅，我真係有存疑，喂，老友記咁大聲講啦，嗌咪啦」。暸望台上有救生員想打完場，說：「得啦，OK喇。」男子再反駁：「我唔係呀，我同佢講呀（手指向另一救生員），喂老友，你呀，大聲公啊嘛，咁臭寸啊嘛，我唔講粗口，我等你講，搵伙記嚟招呼我，1個仲有冇。」

救生員未有回應，男子再說：「做咩呀，笠水呀、驚呀、淆底呀，我話你啦。」男子再走近瞭望台和另1名人對話，收音效果受影響，他疑指責救生員說話沒禮貌，又提到「我而家就叫班伙記落嚟招呼你」、「唔係咁樣講嘢嘛」、「行過嚟囉，跑過嚟囉」，有名救生員走近了解，之後男子走回女伴身邊，將香煙放回煙盒內。

樓主揶揄躁男，「局住扮冷靜中帶點傲氣又好似想好型其實Ｘ咗」地走開，「快啲點煙啦，等你呀！」，她強調吸煙無問題，「問題重點在於佢戇XX」。

影片引起熱議，有網民指泳灘周圍都是小朋友，「出面又唔係唔俾你食，onＸＸＸ，利申：今朝游完都係出返去食」、「好討厭這些自私的人，仲覺得自己啱哂，其實Ｘ到爆」、「佢肯定唔係第一支，所以先有人叫咪出聲」。不少人又恥笑他鬧人舉動，「咁鬼小學雞行為」、「連凱婷都壞唔過，都係快啲沖身返歸啦」。

有網民轉述當時情況，指「實情係呢條契Ｘ點咗第一支煙，之後畀我哋同事（救生員）見到叫佢唔好食，佢好有型咁掉咗落沙灘，跟住我同事叫佢執番」，男子之後死死地氣去執回香煙，返回坐下想點第二支煙，「我同事就即刻爆咪，話佢叫佢唔好食，跟住就有咁嘅故事嘞」。

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）第3條及附表2規定， 部份室外的公眾地方都已經列為法定禁煙區，當中包括︰自動扶手電梯、公眾遊樂場地、泳 灘的水域及沙地、燒烤場及公眾泳池的水域，行人通道，跳水板及觀眾看台。任何人不得在指定禁煙區吸煙或攜帶燃著的香煙、雪茄或煙斗，違者定額罰款1,500元 。

（綜合）