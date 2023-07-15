泰利風球｜天文台擬明早改發3號風球　是否掛8號風球要看3大因素

【天文台／天氣消息／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】踏入7月再有颱風襲港！天文台表示，熱帶風暴「泰利」會在未來一兩日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。天文台明早會考慮改發三號強風信號。受該熱帶風暴的外圍下沉氣流影響，本港今日天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。

天文台於今日（7月15日）凌晨4時40分發出一號戒備信號，並表示一號戒備信號會在今日餘下時間維持，按照現時預測路徑，該熱帶風暴會在今日與香港保持超過500公里距離，但本港風力不會顯著增強，但隨着該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸一帶，本港明日（7月16日）風力會逐漸增強，天氣逐步轉壞，海面有大浪及湧浪。

不過，雖然該熱帶氣旋逼近香港，但究竟香港何時會懸掛三號風球，甚至懸掛八號風球或以上，仍要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。天文台亦說，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強，提醒市民要留意最新天氣消息。

究竟該熱帶氣旋風力有多強？最新移動路徑？以下一一話你知。



即睇熱帶氣旋最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶風暴會在今日與香港保持超過500公里距離，但本港風力不會顯著增強，但隨着該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸一帶，本港明日（7月16日）風力會逐漸增強，天氣逐步轉壞，海面有大浪及湧浪，天文台明早會考慮改發三號強風信號。

不過究竟香港何時會懸掛三號風球，甚示發出八號或更高信號，要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。天文台亦說，該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身