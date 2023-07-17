颱風泰利│天文台：8號風球至少到中午12時　懸掛多久要看3因素

【天文台／天氣消息／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】天文台今日（7月17日）凌晨零時40分改發8號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，提醒市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風，按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過，本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間，預料八號烈風或暴風信號至少維持至中午12時。

不過究竟香港會否發出更高風球，以及8號風球實際會維持多久，要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。天文台亦說，隨後8號風球會否維持將取決於本地風力變化，以及泰利雨帶相關陣風會否持續影響本港，呼籲市民早上留意最新天氣消息。

究竟泰利風力有多強？最新移動路徑？以下一一話你知。另外，受泰利帶來的風暴潮及天文大潮共同影響，沿岸低窪地區今早（7月17日）可能出現淹浸，天文台提醒市民盡早完成防風防水浸措施。



颱風泰利｜8號風球何時要上班返工？WFH說不？勞工處咁講…

即睇熱帶氣旋泰利最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台凌晨零時40分改發8號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，提醒市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風，按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過，本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間，預料八號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。

不過究竟會否懸掛更高信號，或8號風球會維持至何時，要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。天文台亦說，隨後8號風球會否維持將取決於本地風力變化，以及泰利雨帶相關陣風會否持續影響本港，呼籲市民早上留意最新天氣消息。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身