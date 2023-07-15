四眼男疑嫖妓染愛滋　港女當眾斥：好污糟、唔好掂我　影片再瘋傳

男友疑嫖妓兼染愛滋，另一半當然極崩潰！網上近日瘋傳影片，見到一對情侶在一間連鎖快餐店內「攤牌」，男方解釋「咁揼完骨之後班同事話去，咁咪去……」，女方立即質疑「咁即係去叫雞啦」，男方默認表示「第一次，我點知會咁嘅」，其間嘗試輕摸女友，希望安撫其情緒或尋求安慰，但女方縮開，形容男友「好污糟」、「你唔好掂我呀」，而且當眾大聲批評男友「叫雞有愛滋」。男方解釋驗身報告未有結果，並改口拒稱曾嫖妓，「我無搞過」，但女方明顯不信，最後攜袋離開，男方苦追不果，折返快餐店反斥女友崩潰失控是「黐線」。



不少網民指出該影片在多年前曾瘋傳，形容是「經典重溫」。根據資料，體液是傳播愛滋的其中一個途徑，另有多種非性接觸的感染途徑，例如共用針筒等，而一般的社交接觸，例如握手和接吻，並不會傳播愛滋病病毒，社會上多年來作出推廣教育，希望消除對感染者的歧視。



男方表示「咁揼完骨之後班同事話去，咁咪去」，默認有去嫖妓。（網上影片截圖）

有網民將影片上載至「HK小城故事多」，片長大約4分鐘34秒，配上廣東話和國語字幕，可見一對情侶坐在一間連鎖快餐店內，女方戴鴨嘴帽，身穿背心，男方衣着斯文，穿上白色襯衫和配戴眼鏡，店內尚有其他食客和職員。

四眼男首先表示「咁揼完骨之後班同事話去，咁咪去」，背心女立即質疑「咁即係去叫雞啦」，男方聲稱「第一次，我點知會咁嘅」，言談間默認有去嫖認，女方即怒批「咁你叫雞瀨（染病）返嚟啦，你唔好掂我添呀」。男方嘗試用手輕摸女友，希望安撫她，或者尋求安慰，但女方立即縮開，「哎呀，你好污糟，你唔好掂我」，更指「我都唔知你無啦啦有愛滋」、「唔好惹到我添呀」。

女方質疑男友「咁即係去叫雞啦」。（網上影片截圖）

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男方叫女友「唔好咁大聲」，而且強調「（驗身報告）未返」，並開始不滿女友態度，「我講，你咪𠵱家咁樣，你家𠵱咁樣對我」，女方同樣不滿男友態度，直指「（我哋）仲要瞓埋一齊，我點算呀？」、「我點同阿媽講？」，批評男友「叫雞有愛滋，你自己攞嚟」，「搞到咁大件事，你𠵱家先同我講」。

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男方承認「當我衰當我唔着」，但認為女友「唔使咁嘅態度同我講嘢」；女友批評「咁梗係你唔啱，都唔知你換咗幾多女」，男方改口否認嫖妓，「冇呀，我無搞過」，但女方明顯不相信，反問是否和其同行同性友人發生關係。男方強調大家只是朋友，女方堅持都要驗身，「不時同你攬攬錫錫，點會冇嘢？」。男方形容自己感到煩惱，但女方反指自己更慘「仲煩，𠵱家我男朋友有愛滋」，男方聞言反問「你有當我（係）男朋友咩？」，女方即答「梗係啦，你無當我係你女朋友呀」，說完攜袋離開，男方立即尾隨，但對方堅決離開，他唯有無奈返回快餐店，但明顯不滿女友沒有安慰，反斥她「黐線」。

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不少網民留言指曾看過該影片，相信有多年歷史，不知為何又被炒熱，「起碼有10年以上」、「記得係2007至2008咁上下」、「經典重溫」。

根據香港愛滋病基金會，愛滋病的學名是「後天免疫力缺乏症」，體液是其中一個傳播途徑，例如血液、精液，以及陰道分泌等，和愛滋病感染者發生不安全性行為，例如沒有隔阻或保護的陰道性交、口交及肛交等，都有機會感染上愛滋病，但病毒不能在人體之外存活繁殖，因此一般的社交接觸，例如握手、接吻、共用洗手間、共用飲水器，同枱食飯及一起共事等，並不會傳播愛滋病病毒。基金會多年來舉辦不同活動，支援愛滋病病毒感染者，以及建構無污名化社會，坊間亦有類似活動作宣傳教育，希望消除社會對感染者的歧視。

（綜合）