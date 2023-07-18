學生情侶車震！愛愛途中被拍攝　女方嚇到咁做　影片瘋傳下場慘了

【活春宮／車震／不雅片】學生情侶拍拖竟然光天化日下「車震」？馬來西亞1名中學女生與男友在私家車內性交時，突然驚覺車外有人拍攝，當場嚇得尖叫，慌忙用校服遮掩下半身。影片事後在網絡流傳，再有其他影片曝光更誇張情節，校方目前已介入調查，並對女生採取內部紀律行動。



馬來西亞1名女中學生與男友在私家車內「車震」時，突然驚覺車外有人拍攝，當場嚇得尖叫，慌忙用校服遮掩下半身。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於馬來西亞砂州美里，從網上瘋傳的影片見到，拍攝者從遠處飛奔往前方1輛白色私家車，並對着車內2名正性交男女拍攝，且不斷責罵：「Sakit（有病）！」

車內2人發現有人拍攝後，即時「中斷」性行為，其中男方馬上轉身穿上褲子，女方則嚇得驚叫連連，慌忙用校服遮掩下半身。而拍攝者拍下2人性行為後逃離現場。

涉事影片事後在網絡廣傳，網民紛紛鬧爆2人行為無恥。不過該影片原來只是冰山一角，社交媒體不久後再流傳另1段影片，見到有關女中學生全身赤裸，與男子視訊時自慰，由於女生樣貌相當清楚，有人認出她是當地某學校學生。校方事後介入調查，並對涉事女生採取內部紀律行動。

馬來西亞今年4月亦有學生情侶於公眾地方「車震」被拍下影片，事後警方拘捕涉案男女，他們涉嫌在公共場所或私人場所進行猥褻行為，一旦罪成，可被判處最高2年監禁。

今年4月學生情侶疑「車震」影片▼▼▼