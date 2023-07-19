崩潰！人妻查公手機揭暗黑對話：他向朋友踩我醜樣　另1句更衰！

都說手機資料是破壞一切關係的最大殺傷力武器，打開後沒有多少人可維持關係！美國1對育有3名子女的夫婦，妻子早前在得到丈夫批准下翻看他的手機，卻發現在6年前，即彼此剛拍拖時，丈夫與友人的通話紀錄，竟形容她是醜婦，更說女方極度迷戀他。人妻看到這番對話立即嬲到變臉，驚覺眼前的丈夫似並非自己熟悉的人，甚至變得不再相信他，慨嘆：「如果當初知道就不會嫁給他！」



綜合外媒報道，現年40歲的里維斯（Jane Lewis）與丈夫傑克（Jack）居於美國新澤西州，2人在6年前相識，男方是她工作的雜貨店熟客，她當時覺得他為人友善，性格令人喜愛，且傑克表現得十分欣賞她，對她很好，因而產生好感。

2人由朋友發展成為情侶，並在2021年結婚，現時已是3個孩子的父母。可是，本來幸福美滿的生活，卻被手機的對話紀錄毀掉。

原因是里維斯早前在獲得丈夫的准許下查看他的手機，她在丈夫與友人6年前的對話紀錄中，揭開令她心碎的秘密──丈夫在拍拖初期，向友人指里維斯不似其他美女般吸引他，甚至可以用「醜陋」來形容，更吹噓2人當時已同居，「她非常迷戀我」。

事後丈夫傑克向里維斯道歉，並指自己當時沒有自信才說出損她的說話。（《食神》劇照）

而一直對自己樣貌欠缺自信的里維斯，看到這段對話內心發麻，她質問丈夫為何要這樣說，對方即時道歉，並解釋因當時他欠缺自信，這樣向友人吹噓讓他感覺好些。可是里維斯並不接受這說法，覺得眼前的丈夫變得十分陌生，人前人後說話反差大到無法再令人信任，「他讚我很漂亮，但我已無法相信了，他不再是我認識的那個人」。

里維斯感到受傷害，慨嘆大家的關係建立在謊言上，若然當初我看到這些訊息，會立即離開他，「但現在我們結婚了」，她只好試着調節自己的心情。