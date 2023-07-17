颱風泰利｜8號風球至少掛到4pm　港男無醫生睇竟批天文台：玩嘢？

颱風泰利吹襲本港，天文台表示，按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。

不少打工仔得知8號風球正懸掛也暗暗興奮，慶幸能獲得額外假期。不過有港男卻發文，指本來預約了今早（17日）到診所看醫生，惟早上才看到天氣消息，頓時大失預算，明言「唔知點算」，更批評天文台不斷延長8號風球的維持時間有如「玩嘢」。



泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況。（廖雁雄攝）

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有港男今晨於facebook群組「真.屯門友」發文，指早前已預約了今早9時15分於屯門一診所求醫，沒料竟遇上打風。他自昨晚起一直留意風暴消息，直至今晨得知8號風球將至少維持至下午4時，不禁批評天文台：「係唔係玩嘢？」

港男大嘆，天文台維持8號風球的決定令他未能按時求醫，感到非常狼狽，「由當初話可能掛到早上7點，之後下午12點，而家又話掛到下午4點」，明言「而家都唔知點算好」。未知是否「圍爐失敗」，港男事後急急刪除帖文，惟仍遭網民截圖討論。

醫院管理局今晨宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於8號風球生效期間暫停。（資料圖片）

不少網民直指港男無理取鬧，又指若診所因天氣問題未能開放，病人可再次預約，「咁掛8號風球都冇計㗎，咩『唔知點算』？咪打電話去改時間囉」、「如果咁都唔知點算好，做人唔識應變，都幾替佢日常生活擔心」、「有覆診紙嘅都可以改期」。

亦有人力撐天文台安排，「天文台呢一兩年都已經係用呢個模式，目的係畀個時間大家知會掛到幾時，有個準備」、「天文台做得很好，個風行慢咗！遇着今日三十，潮汐水位特別高，雨水自然多」、「第1日落嚟香港？不嬲都係會褪後，個風行得慢唔改得？」。

醫院管理局今晨宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於8號風球生效期間暫停。已經預約的病人，可於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。衞生署亦宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉，接受美沙酮治療人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。