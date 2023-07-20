花豹大戰3隻豬輸到嘔血！食物鏈頂端淪敗將　網聞背後真相戥佢慘

花豹是位於食物鏈頂端的動物，卻成為野豬的大餐？有路人捕捉到一隻成年花豹倒在路中央遭三隻野豬圍剿，毫無招架之力，轉眼就要成為野豬的午餐。



一名電單車司機在印度泰米爾納德邦的城鎮科代卡納爾（Kodaikanal）捕捉到駭人的場面，一隻花豹四腳朝天倒在路中央，遭到三隻野豬團團圍住，野豬們輪番攻擊撕咬牠的頸部、身體和四肢，花豹嘴裡含血看來已經受了重傷，在地上拚命掙扎，一旁還可聽到汽車長按喇叭的聲音。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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許多網友疑惑即使野豬數量有優勢，為什麼能把敏捷的花豹壓在地上打，讓牠完全無法還手。原來這隻1歲的花豹是在過馬路時被車子衝撞受傷，野豬們只是來撿尾刀，並不是靠自己的力量擊敗花豹。

得知真相的網友表示：「花豹被車陰QQ」、「豹落平陽被豬欺」、「真希望牠能盡快結束生命不用再受苦」、「這些野豬感覺餓瘋了」、「其實是野豬在幫豹CPR啦」。印度當局再三呼籲車主行經山區要小心行車，避免路殺野生動物。

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