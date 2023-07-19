新颱風│天文台：五成掛8號風球　風力移動路徑　美國預報驚人發現

【天文台／天氣消息／風球/颱風】下星期打風？颱風泰利剛吹襲完香港，但下星期可能又有熱帶氣旋殺到！天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，隨後其路徑存在較大變數，下週初較有可能進入南海北部，為華南沿岸帶來不穩定天氣，但該熱帶氣旋亦有機會移向台灣一帶。下星期二（25日）進入南海並接近本港，到下星期三（26日）非常接近香港。

根據天文台氣象預測圖，該熱帶氣旋路徑預計會相當接近香港，而天文台署理高級科學主任郝孟騫周二（7月18日）表示，下星期中打「8號風球」機率「暫時都係一半一半」，但強調下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定熱帶氣旋有多接近香港，天文台會密切監察低壓區發展及動向。

究竟下星期是否再次「打風」？該熱帶氣旋風力如何？是否比「泰利」強？移動路徑？以下一一看清。



天文台「地球天氣」圖顯示，菲律賓以東海域的熱帶氣旋會於7月26日直衝香港，（天文台「地球天氣」截圖）

颱風「泰利」為香港帶來今年首個8號風球，雖然「泰利」目前已遠離香港，但未可放鬆防風。事關天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，隨後其路徑存在較大變數，下週初較有可能進入南海北部，為華南沿岸帶來不穩定天氣，意味下星期有機會打風，但同時提到該熱帶氣旋亦有機會移向台灣一帶。

天文台署理高級科學主任郝孟騫周二在電台節目表示，天文台正在分析不同電腦模式預測，留意有電腦模式預計其路徑會移近珠江口一帶，預計本港下周中期天氣不穩。被問及下星期中會否有五成機會打「8號波」，他回應指「暫時我諗都係一半一半」，下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定熱帶氣旋有多接近香港，天文台會密切監察低壓區發展及動向。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況（林靄怡攝）

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下星期有機會打風

根據天文台「地球天氣」圖，該熱帶氣旋會於下星期一（24日）登陸菲律賓北部，至下星期二（25日）進入南海並接近本港，下星期三（26日）直衝香港，同日晚上向東北方向移動，下星期四（27日）凌晨登陸澳門西面、廣東省江門市一帶。

即睇該熱帶氣旋預測移動路徑（天文台「地球天氣」圖）▼▼▼

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而根據氣象觀測應用程式Windy.com，該熱帶氣旋路徑與天文台「地球天氣」圖相若，預計周二（7月25日）至周三（7月26日）其風暴中心可能會在香港極近距離位置掠過，再於珠海附近登陸。

即睇該熱帶氣旋預測移動路徑（Windy.com）▼▼▼

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不過該熱帶氣旋移動路徑仍有很大變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，目前菲律賓海低氣壓與越南附近低氣壓一同形成熱帶氣旋，並於周日晚上進入南海，下周二掠過香港後向西北方向移動；惟美國全球預報系統（GFS）顯示，西北太平洋熱帶氣旋及位於南海的熱帶氣旋，會在下周三同時生成，兩個系統形成「藤原效應」，改變移動方向及速度，較難預測移動路徑。

該熱帶氣旋風力有幾勁？



風力方面，由於目前低壓區仍未發展成熱帶氣旋，且距離香港較遠，天文台暫未有風力預測圖表。但按天文台九天天氣預報，本港下周一起風力會再回升，暫預測周二本港離岸風力達7級強風，即3號風球風力。

天文台九天天氣預報。（天文台）

該熱帶氣旋叫咩名？



該熱帶氣旋暫未有正式命名，惟台媒引述氣象專家估計，它會命名為「杜蘇芮」。翻查資料，2012年亦有以「杜蘇芮」命名的熱帶氣旋吹襲香港，當時最高到熱帶風暴級別，並須於深夜11時05分發出8號風球，歷時4小時20分鐘至翌日凌晨3時25分改發3號風球。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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