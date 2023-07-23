颱風杜蘇芮｜8張圖看清最新風力+路徑　天文台話掛8號風球機率是…

【天文台／天氣消息／颱風／風球／杜蘇芮／颱風路徑／風力】今個星期打風？颱風泰利剛吹襲完香港，又有新颱風「杜蘇芮」逼近香港！天文台預料，熱帶氣旋杜蘇芮會橫過呂宋以東海域並逐漸增強，其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區，預料杜蘇芮本周會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，「杜蘇芮」將於周一（7月24日）增強成颱風，周二更會進一步增強成強颱風，至周三會進入本港800公里範圍。而根據熱帶氣旋路徑概率預報，「杜蘇芮」暫時正面吹襲香港機率是最高一成。

另根據其他天氣預報程式及歐美天氣預報模式，「杜蘇芮」路徑變化相當大，天文台署理高級科學主任郝孟騫日前亦表示，下星期中打「8號風球」機率「暫時都係一半一半」，但強調下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定熱帶氣旋有多接近香港，天文台會密切監察低壓區發展及動向。

究竟下星期是否再次「打風」？該熱帶氣旋風力如何？是否比「泰利」強？移動路徑？是否懸掛風球？仍要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等，以下一一看清。至於是否需要懸掛風球，甚示8號風球或以上，仍要視乎「杜蘇芮」實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。



即睇颱風「杜蘇芮」風力＋最新移動路徑▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

颱風「泰利」為香港帶來今年首個8號風球，雖然「泰利」目前已遠離香港，但未可放鬆防風。事關天文台表示，熱帶氣旋杜蘇芮會橫過呂宋以東海域並逐漸增強，其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區，預料杜蘇芮本周會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

天文台「地球天氣」圖顯示，菲律賓以東海域的熱帶氣旋會於7月26日直衝香港，（天文台「地球天氣」截圖）

天文台署理高級科學主任郝孟騫日前在電台節目表示，天文台正在分析不同電腦模式預測，留意有電腦模式預計其路徑會移近珠江口一帶，預計本港下周中期天氣不穩。被問及下星期中會否有五成機會打「8號波」，他回應指「暫時我諗都係一半一半」，下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定熱帶氣旋有多接近香港，天文台會密切監察低壓區發展及動向。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況（林靄怡攝）

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下星期有機會打風

根據天文台「地球天氣」圖，杜蘇芮會於星期一至星期三（7月24日至7月26日）經過菲律賓北部，之後預計會往台灣方向移動並橫過台灣。

即睇杜蘇芮預測移動路徑（天文台「地球天氣」圖）▼▼▼

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而根據氣象觀測應用程式Windy.com，杜蘇芮路徑與天文台「地球天氣」圖相若，同樣預計會向台灣方向移動並掠過台灣。

即睇杜蘇芮預測移動路徑（Windy.com）▼▼▼

翻查資料，2012年亦有以「杜蘇芮」命名的熱帶氣旋吹襲香港，當時最高到熱帶風暴級別，並須於深夜11時05分發出8號風球，歷時4小時20分鐘至翌日凌晨3時25分改發3號風球。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身