港鐵車廂驚見文件櫃！橫放地下霸足4個位　網民鬧爆：邊個咁賤格

網上近日瘋傳一相片，港鐵車廂內竟出現一個橫放地上的文件櫃，因尺寸之大足足霸佔了數個座位，不過乘客看到似乎無人加以阻止。大批網民也鬧爆搬櫃上車的人非常自私，又質疑港鐵職員未有處理事件，「下次運棺材都得啦」、「超過份」、「點解搬咁大個櫃都入到閘」。



一個米白色文件櫃被橫放在港鐵車廂的地上，由於擺放位置極近座位，導致有4個空位無人坐。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」轉載相片，可見一個米白色文件櫃被橫放在港鐵車廂的地上，由於擺放位置極近座位，導致有4個座位空出無人坐。車廂內雖有其他乘客，但眾人未有理會，又未知誰人是物主。

相片引來不少網民留言討論，怒斥帶文件櫃上車的人自私，「霸晒成排坐位，真係巴閉」、「畀著我會踢凹佢」、「個櫃畀咗車費？定裏面有4個人」、「我會照坐然後對腳放上去」。亦有網民批評港鐵職員未有加以注意及處理，「咁都畀入閘」、「點解可以一個職員都見唔到有人搬上車」、「大型樂器就識捉，呢件咁大又冇人理」。

根據港鐵的行李規章，乘客攜帶的行李尺寸(長、闊及高)的總和須不超過170厘米，而任何一面的長度亦不可超過130厘米，超出規定的行李均不可帶進車站付費區。而港鐵附例第27(a)條列明，任何人士不得攜帶或會對其他乘客造成傷害或滋擾的物品，違者最高可被罰款2,000港元。

港鐵亦呼籲乘客為己為人，保持車廂通道暢通，同時保持一個舒適的乘車環境，不應作出任何有可能滋擾其他乘客的行為。若果有乘客遇到類似情況或覺得被滋擾，請聯絡車站職員，以便適切跟進。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）