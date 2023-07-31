女同事疑有香港腳　夏天着涼鞋返工傳鹹魚味　枱底動作令嘔心崩潰

夏日炎炎，不少人都會穿得清涼，或是選擇涼鞋。近日有打工仔大呻有女同事懷疑有「香港腳」，返工時「成日聞到有陣鹹魚味」，甚至意外發現對方「喺枱底見到佢喺到捽腳趾，一地都係腳皮呀」，不禁大嘆：「真係聞唔到自己有腳臭？」不少網民也「見字聞味」，紛紛提議樓主「寫匿名信講畀佢聽你嘅感受」、「向人事部投訴」。



樓主大呻有女同事懷疑有「香港腳」，令他上班時「成日聞到有陣鹹魚味」。（《家有喜事》電影截圖）

樓主在「香港討論區」以「[職場辛酸史] 腳臭好心唔好著涼鞋返工」為題大吐苦水，指由於公司沒有規定員工必須要穿上密頭鞋，所以夏天多了同事穿涼鞋上班，但「呢幾日成日聞到有陣鹹魚味」，一直找不到源頭。直至樓主有一次跌了物件，俯身拾回期間見到有一位女同事「喺枱底見到佢係到捽腳趾，一地都係腳皮呀」、「仲要隔成張枱都有陣鹹魚味」，令他懷疑對方有「香港腳」，慨嘆「腳臭我都知佢唔想，唔通佢真係聞唔到自己有腳臭？」。

樓主意外發現對方「喺枱底見到佢係到捽腳趾，一地都係腳皮呀」。（《鹿鼎記2之神龍教》劇照）

帖文引來大批網民討論，有人認為「佢自己唔知腳臭」、「寫匿名信講畀佢聽你嘅感受」、「向人事部投訴」，但亦有網民指出「如果臭，就肯定係衛生出現問題，要着襪（每日洗）及定期洗鞋，仲可以用臭腳粉，減少出汗異味」。

（香港討論區）