食霸王餐？外賣員送餐離開　女子即取消訂單偷取餐斷正　後續糗了

有些人鑽漏洞佔便宜還沾沾自喜，卻不知害了別人。馬來西亞有女子疑為了吃霸王餐，多次利用外賣平台漏洞，等外賣員送達餐點轉身離開後，她即時在應用程式取消餐點，不花分毫取走餐點。女子得了好處，卻令送餐的外賣員受罰停職3日。近日女子欲再施故技，被1名機警的外賣員抓個正着，拍片警告她再有下次便會報警，最終女子只得答應不會再犯。



馬來西亞有女子利用外賣平台漏洞吃霸王餐，令送餐的外賣員受罰停職3日。（《喜劇之王》截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，該段影片近日在當地外賣員群組流傳，有指事件發生在馬來西亞雪蘭莪州某高檔住宅區內。片中女子是區內居民，疑似利用外賣平台漏洞吃霸王餐，她先透過應用程式點餐，在餐點送達後故意不現身取餐，等外賣員離開後就即時取消訂單，然後再取走餐點。

拍片者為外賣員，因為對女子多次取消訂單的行為起疑，所以在送餐後守候原地，結果就逮到女子下樓取餐。從影片可見，外賣員上前與女子當面對質，並舉起手機拍攝記錄2人對話，他提醒女子如果取消訂單就不應取走餐點。女子解釋稱是因為食物送錯，因此才取消訂單，並表示可以讓外賣員將餐點退回店家。

外賣員拍片與女事主對質，有網民讚揚他厚道，沒有公開女子容貌。（網上影片截圖）

不過外賣員就即時「踢爆」女子，表示當日已是女子第3度訂餐後取消。女子還想解釋，但外賣員說出女子當天訂單詳情，1次發生在早上，另外2次則從同1間餐廳訂餐，這次就是由他送餐。他又表示女子已非首次這樣做，同樣行為已經維持了一段時間，甚至影響了其他外賣員生計，「你知道嗎？你這樣做害得（之前）有外賣員被停職3天」。

女子堅稱自己以為這是首次訂餐的餐點，但外賣員並不接受她的說辭，反駁道「你剛聲稱自己在外面，叫我將食物放到（樓下）桌子上，但其實你一直在樓上」。之後，外賣員請求對方不要再這樣做，「我們也是為了兩餐而已，請你好好訂餐好好取餐」，並警告對方如果再發現她有這種行為，就會報警處理。而影片最後，女子答應不會再這樣做。

（綜合）