沙田現怪蟲？家中見「灰色怪蟲」求救　網民認出驚人真身：好恐怖

夏天是蚊蟲季節，有沙田街坊指近日家中出現啡灰色的「神秘怪蟲」，於是在網上發文向網民求救到底是什麼蟲。帖文引來網民熱議，認出「怪蟲」真身是「衣蛾」直呼恐怖，又說「今年夏天特別多！」。翻查資料，「衣蛾」會食衣物毛料等，相當「頭痕」，惟只要緊記2招，就可以有效減少「衣蛾」數量。



，有沙田街坊指近日家中出現啡灰色的「神秘怪蟲」，於是在網上發文向網民求救到底是什麼蟲。（Facebook群組「沙田之友」）

該沙田街坊於Facebook群組「沙田之友」上載圖片及影片，向網民求救，「請問有冇人知係乜嘢蟲？近排屋企好多」。

從圖片及影片見到，該「神秘怪蟲」呈扁平狀，全身啡灰色，貼在牆磚上移動，又不時探頭，附近則布滿水珠。

網民看過帖文議論紛紛，認出「神秘怪蟲」真身其實是「衣蛾」，「衣蛾好恐怖，真係會食啲衫」、「潮濕就有，多黐在牆壁上，呈街磚形」、「勁煩，不停喺啲墻嘅角落到生生生生生生生生，變成成蟲時就會飛嚟飛去」、「村屋好多時都有」、「今年多到喊…」。

翻查資料，「衣蛾」常出沒於牆壁、天花板、樓梯等處較陰暗潮濕角落，喜歡吃真菌、皮屑、毛髮、舊蜘蛛網、衣物毛料。「衣蛾」喜歡潮濕、陰暗、無風環境，故只要保持家中乾燥通風，並定期打掃減少「衣蛾」食物來源，可以有效減少「衣蛾」數量。