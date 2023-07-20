唔着底褲出街！着裙真空落樓拎外賣　男友憂遇變態　女生咁反駁

不少女生穿裙都會穿打底褲以防走光，不過有女生就選擇連內褲也不穿！台灣有女生於討論區發文表示，夏天時她在房間基本上都是全裸，出房才會穿上長衣服，日前家人吩咐到警衛室拿外賣，於是她穿上長裙沒穿內褲就到樓下。她抱怨，男友知悉她真空下樓後非常生氣，擔心會遇上變態的人，兩人就此事爭論，她認為根本沒人知道裏面沒穿，而且只是幾分鐘路程，不想特意穿上內褲「打斷我的透氣大業」。

帖文引來熱議，有網民說「變態才不會管你穿不穿內褲，你穿成俄羅斯套娃也照脫不誤。內褲主要功能就是衛生跟安全感，大家都看不到，你自己也覺得沒差，走路也不會滴分泌物，那就是個人選擇，只是你男友無法接受而已」。



台灣有女生於討論區發文表示，日前她穿長裙沒穿內褲下樓拿外賣，男友知道後非常生氣。（《現正分手中》劇照）

該女生於Dcard討論區以「不穿內褲下樓拿外送合理嗎？」為題發文表示，夏天時她在房間基本上都是全裸，出房間去客廳之類的公共空間才會穿上長衣服，男友也知道她這個習慣。日前家人吩咐她到警衛室拿外賣，於是她穿上一件黑色棉質過膝長裙，裙子質地不算薄，因而她沒穿內褲就下樓，惟男友知悉她真空下樓後非常生氣。

女生說，男友想法是「我是一個有男友的人，這種行為十分離譜，誰家好人不穿內褲就出門，有變態怎麼辦？」，而她的想法是「沒有人會想到or看見我穿沒穿，搭電梯到一樓警衛室而已，就幾分鐘，不是很想要特地穿內褲，然後打斷我的透氣大業」。女生指出，與男友各持己見，爭論不出結果，故發文問廣大網民：「請問各位覺得這樣不穿內褲可以接受嗎？」

女生認為，根本沒人知道裏面沒穿，而且只是幾分鐘路程，不想特意穿上內褲「打斷我的透氣大業」。（《德魯納酒店》劇照）

有網民留言指出，明白男友的擔心，「男友會擔心是在保護妳，換作是我，我也會很擔心，即便是短短幾分鐘而已，就是差了那幾秒鐘就被偷拍之類的」、「萬一風剛好一吹，還是不小心跌倒就沒了，或者搭電梯剛好遇到偷拍之狼，他就賺翻了，人不能太鐵齒，改天在網路上看到自己的無碼照，不要後悔就好了」、「妳連給男友安個心都不願意，還是多溝通吧」。

不過，也有網民認為樓主行為沒問題，「都過膝了，是要怎樣才會走光？這就算平地摔也不太會走光了，除非妳從樓梯掉下去，個人挺妳啦，真的太難走光了」、「我也都不穿。他只是控制欲吧，笑死這跟他媽好人家或有沒有男友有什麼關係」、「我也都不穿誒，因為還要洗很麻煩」、「說到底真的出事的時候，穿6件內褲都保不了自己吧」。