悲！新婚人妻過路遭的士猛撞　昏迷7天丈夫忍痛拔喉　司機咁辯解

幸福總是消失得這麼突然。台灣一名新婚9個月的28歲人妻，過馬路時被未有讓路行人的的士撞到，送院急救7天仍昏迷不醒，病情更惡化，丈夫最終忍痛拔喉，與愛妻道別。丈夫悲痛憶述，事發前幾分鐘才剛與妻子擁吻道別，沒想到卻是最後1次。當地警方表示，會依過失致死罪送的士司機到新北地檢署偵辦，另票控司機未停讓行人。



台灣一名新婚9個月的28歲人妻，過馬路時被未有讓路行人的的士撞到，送院急救7天仍昏迷不醒，病情惡化，丈夫最終忍痛拔喉。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發6月27日上午9時許，新北市一名28歲人妻正過馬路斑馬線，突然一輛的士右轉把她撞飛，人妻當場頭骨骨折、顱內出血、手腳擦挫傷陷入昏迷，緊急送醫院搶救。

人妻正過馬路斑馬線，突然一輛的士右轉把她撞飛。（網上圖片）

人妻送院搶救7天，仍然昏迷未見好轉，醫生也認為她康復機會不大，其蔡姓丈夫不忍妻子飽受煎熬，最終在7月4日下午忍痛決定拔喉，讓妻子解脫，2人從此天人永隔。

蔡男周二（7月18日）重回妻子出事地點，他憶述去年10月剛與妻子結婚，今年3月開心度蜜月，事發當天妻子出門前，2人都有親吻擁抱，沒想到這個擁吻卻是永別。

丈夫憶述去年10月剛與妻子結婚，事發當天妻子出門前2人都有親吻擁抱，沒想到這個擁吻卻是永別。（網上圖片）

蔡男又說，事發後69歲肇事司機哭着不斷道歉，強調自己沒看到馬路有人，並非故意。不過蔡男指出，司機戴着助聽器，質疑對方駕駛反應比常人較緩慢，是否還適合當職業司機，並希望妻子的犧牲喚起社會多關注行人安全通過路口問題。

警方表示，會依過失致死罪送的士司機到新北地檢署偵辦，另票控司機未停讓行人。