Tesla之亂！硬泊停車場電梯口　掹其他車叉電線自用　網民：鎖啦

為了充電這樣泊車？有港男日前發文，批評有Tesla司機在大埔的停車場亂泊車，阻擋到出口位置，車身更突出了行車通道，「呢度喺正lift口」，又指該車主拔了旁邊車的電線充自己的車，而停車場用雪糕筒圍起Tesla，並留便條提醒胡亂泊車會被鎖車。網民直言停車場見狀應該直接鎖車，「個牌點考」，但亦有人認為車主是遇到「電霸」，才被迫這樣充電。



樓主拍到有TESLA在大埔的停車場內亂泊車，「完全唔係一個位」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

樓主日前在facebook群組「馬路的事討論區」發文，他在大埔東昌街康體大樓停車場內，發現有Tesla司機胡亂泊車，「完全唔係一個位，但呢度喺正lift口，佢仲掹咗隔籬白色車條電叉自己架車」。

照片所見，停車場管理公司在車頭攝紙，寫道：「XXXXXX車主，此非泊車位置，請勿胡亂泊車，違例會鎖車，敬請合作，謝謝。」Tesla泊在車場出口門前方，頂柱有一半車身在行車通道上，周圍被雪糕桶和封條包圍。

帖文引起熱議，不少人認為管理公司應該直接鎖車，「直頭鎖佢啦，無恥就可以打橫行」、「直接落鎖啦」、「人無恥便無敵」、「一句：冇電呀…」、「 TesXXX好多行為都神憎鬼厭」，又揶揄對方連泊車都不懂，「個牌點考㗎？唔知乜係正確泊車位呀？」，「根本就鎖得啦，佢都唔係喺泊車位嘅位置入面，只係提示呢啲人，下次咪一樣咁泊」。

不過，有網民認為事件只是差電位不足所致，提到Tesla充滿電後，非車主都可以拔出電線，「叉滿就可以唔係物主都可以掹，呢啲絕對係製造紛爭嘅原因」，又懷疑該Tesla車主是否遇到「電霸」（充滿電或充電時間屆滿，仍不願意移走電動車的車主），「是否遇到電霸？」、「呢啲情況就係唔想換電車的其中一個原因！為咗充電去到咁賤！」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）