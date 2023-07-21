正義男驚見「裸女被綁鐵鏈性虐」英雄救美兼追淫賊　竟係拍AV現場

湖南省一名熱心男子，15日晚間駕車回家的路上，發現有女子在街頭裸體、被狗鏈牽著，身旁還有人疑似在拍色情AV影片。



見義勇為的男子便上前制止，並驅車狂追想要逃走的一行人，所幸當時有高速交警路過，成功將對方攔截。

被捕竟話自己係「賣頸圈」 點圖放大看相關影片截圖：

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陸媒《大風新聞》報道，大陸湖南岳陽城陵磯15日晚間11時許，岳先生（化性）開車到高速公路口附近時，目賭了奇怪的一幕，「我們是回家路過發現不對勁，才走近查看，他們在拍裸體視頻（影片），女的跪在地上，脫光繫狗鏈牽著，腳上還有腳鏈」。

熱心的岳先生表示，當時還以為女子被強迫虐待，「我只相信我眼睛看到的，我看不慣女子被強迫虐待，也沒想太多，就下車解救」。

對方察覺到岳先生接近後便駕車逃跑，岳先生也發動車子追上去，「追趕幾公里的時候，一個光頭男子下車帶著女的跑了，車上留2個男的是故意吸引我們注意力的」。

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幸好當時有高速交警路過，將對方攔截，並要求交出車鑰匙和手機。

岳先生指，2名男子的手機裡有很多「顛倒認知」的影片。其中一名男子被逮時辯稱他們只是在拍攝，「他們（岳先生）說有女的，我們這裡沒有女的，我們拍的是鏈子，這個是道具……我們在那拍視頻（影片）」。

據悉，涉案的2名男子當場被逮，而另外一男一女則成功逃走，目前警方已經介入調查，不過警方以本案涉及隱私為由，拒絕透露更多細節。

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