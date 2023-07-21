網傳康文署露天廣場「Plaza」變「Pizza」　網民想打卡：邊個批？

眼大睇過龍？香港多個facebook群組及討論區近日流傳圖片，顯示康文署某個露天廣場剛開封的指示牌，「露天廣場」4個中文字下方的英文翻譯，疑由「PLAZA」變作「PIZZA」（薄餅），在網上引爆笑彈，想前去打卡，「露天廣場食pizza正呀」，但大批網民批評事件屬低級錯誤，「邊個批㗎？」，若要重做等於浪費公帑，惟有網民提醒照片可能曾被人「P圖」，切忌「跟車太貼」。《香港01》正向康文署查詢。



網傳圖片顯示康文署的露天廣場英文變成「Pizza」。（網傳圖片）

香港網絡昨（20日）起有多個fb群組及討論區流傳圖片，顯示某個對海的康文署露天廣場上有個綠色指示牌疑剛剛開封，膠紙只撕開一半，但「露天廣場」下方的英文名，卻疑由「PLAZA」寫成「PIZZA」（薄餅）。

照片引起熱議，有網民恥笑是串錯字而且字體設計差，「露天廣場食pizza正呀」、「我想要千島醬底」、「叫外賣：唔該送去pizza」、「用新細明體」。但更多人批評事件是低級錯誤，「乜咁簡單嘅嘢都錯成咁…」、「外判就唔使check（檢查）？」、「做牌嗰個都會send（傳送）稿畀你confirm（確認）啱唔啱啦」。

不少人批評有人失職，而且一旦修改還要浪費公帑，「高質薪酬，低質表現…仲話咩KPI」，「唔好話垃圾，呢嚿嘢隨時幾萬蚊㗎」、「依啲牌幾錢個？印錯係咪掉咗佢畀錢再印過？」、「重新做一個又一百幾廿萬，好呀！帶動灣區經濟發展」。雖然網民問露天廣場位置，想前往「打卡」，但有人提醒，照片可能被人修改，「會唔會係P圖集體炒車」。

（綜合）