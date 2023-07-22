同事突掀衣露兩點！裸露行嚟行去　女生猶豫應否上報：怕小題大作

當公司是自己家？台灣有女生於討論區發文表示，日前在公司上班，在下班前半小時辦公室只餘她與一位年約40至50歲的男同事，對方經過她的座位旁邊時，突然掀起自己的衣服，露出胸前兩點，還走來走去，讓她很錯愕和感到不舒服。她猶豫應否向主管反映，但又怕小題大作，所以想問問網民意見。



台灣有女生於討論區發文表示，日前公司男同事經過她的座位旁邊時，突然掀起自己的衣服，露出胸前兩點。（《男排女將》劇照）

該女生於Dcard討論區以「如果同事在辦公室露XX我該怎麼做」為題發文表示，事發當天是星期五，當時距下班時間還有半小時，辦公室只剩下她與一位年約40至50歲的男同事，對方經過她的座位旁邊時，突然掀起自己衣服，露出胸前兩點，還走來走去。女生指出，雖然她沒正面對着男同事，但當下很錯愕，「是說不出話的，他這個行為讓我很不舒服」，她又猶豫應否向主管反映。

不少網民力撐樓主，認為她沒小題大作，「也許他可能當下覺得很熱，所以很自然的做出了這個動作，但他至少也要看看自己在什麼場所，旁邊還有沒有異性吧」、「4、50歲年紀很大，總有人把外面當自己家，家教有差」、「有些經驗老道的惡心鬼會用小動作慢慢測試底線」。

女生指出，雖然她沒正面對着男同事，但當下很錯愕，「是說不出話的，他這個行為讓我很不舒服」。（《我要準時下班》劇照）

有網民建議先提醒和勸導，若情況沒改善再投訴，「這次之後你再提高警覺觀察他接下來的行為舉止，判斷他這次是一時放太輕鬆忘記還在公司，或真的是刻意在騷擾你」、「妳可以直接跟他說，這裏是工作場所而且還有女生，請你不要這樣謝謝」、「這個年紀的阿伯很愛這樣，建議先好好勸導一次，不理你的話直接投訴」。

樓主其後更新帖文說，已向主管報告，也有詢問監視器是否有紀錄，雖然主管回覆不會有紀錄，但承諾會處理事件。對於有很多網民猜測該男同事可能習慣成自然，她認為「習慣也要看場合，不是所有事都可以用『習慣』來合理化這樣的行為」。