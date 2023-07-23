行動不便伯伯截的士　細說1原因唔搭其他車　司機感心悒結局超暖

的士業界暖心事！有的士司機於網上分享工作奇遇，指出日前在石塘咀屈地街遇到一名行動不便的伯伯截車欲前往上環，伯伯稱雖乘搭其他公共交通工具能享有2元長者乘車優惠，但擔憂自己上車慢會阻礙他人，故乘搭的士。樓主感心酸，立即吩咐伯伯上車及坐好，最終亦不忍心收伯伯車資。



有的士司機於網上表示，日前在石塘咀屈地街遇到一名行動不便的伯伯截車欲前往上環。（《仇老爺爺》劇照）

該的士司機於其facebook專頁「的士佬奇遇記」發文憶述，當時伯伯在屈地街截停他後，道歉說「唔好意思，阻你做生意！你一陣收$50，車我落上環吖」，他為讓伯伯安心，回應道「唔阻，你小心啲慢慢上車啦！」。

伯伯續解釋截的士原因，表示「其實我有$2搭車，不過我行唔得快，咁樣上車阻住人嘛，所以先坐的士。阿邊個講得啱，呢啲錢唔慳得！」。司機聽到「心都悒埋」，立即說「得啦！你坐好，我車你返去！」，伯伯也很配合地上車。

司機於載伯伯期間，留意到當伯伯沿途見到有人截車，都會舉手「耍冧」，自言自語說「唔好意思，阻到你哋坐車」，司機形容伯伯「好可愛」，又表示最後不忍心收伯伯車資。

司機最後不忍心收伯伯車資。（facebook專頁「的士佬奇遇記」圖片）

網民紛紛留言讚賞伯伯和版主是優質乘客與司機，「高質老一輩」、「冇呢班老人家用青春貢獻社會，就冇今日嘅香港，所以我哋一定要愛惜佢哋」、「呢啲老人係值得人哋嘅尊敬」、「有種人永遠先考慮別人，把自己放於最後。好乘客遇着好的士佬」、「版主及那位伯伯的舊香港人謙厚精神，令人敬佩」、「行善積德，福有攸歸」、「良心的士佬」、「的士佬你好人一世平安啊！」。

有網民批評，部分的士司機見到長者會拒載，「Respect，有啲的士司機直頭見到老人家就唔載」、「有一次好趕時間，急步行，離遠見到有個扶住助行架嘅婆婆截的士，連續幾架空車都唔理佢。我忍唔住停低幫佢截車，截咗幾架都唔停，後來我用個身擋住佢個助行架，先叫截到一架。如果多啲好似你咁好嘅師傅就好啦」。