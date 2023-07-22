筍工？月薪3.5萬請司機　條件多最緊要生肖屬龍　講明要呢個年份

網上驚現筍工？網上司機招聘群組1個招聘啟示引起熱議，有人以月薪3.5萬元聘請司機，每天工作10小時，周休1天，老闆每月有1星期離港不用工作，加班費每小時150元，每月約加班100小時左右，換言之薪金總計可高達5萬元。不過樓主提出多項要求，首先老闆屬雞，求職者要屬龍、牛、蛇，最理想是1988年出生屬龍，而且要有中港牌、5年中港兩地駕駛經驗、有駕駛Maybach（邁巴赫）、賓利、勞斯萊斯、平治等名車的經驗、操流利普通話、廣東話及英語。有網民質疑薪金太高可能是騙局，惟部份人提到，這份工要求多之餘，實際工時可能每日15至16小時，「呢個價錢合理」。



有網民在fb招聘司機，列出多個要求，最重要是夾老闆生肖。（《模範的士》劇照）

樓主在facebook群組「香港司機招聘群」發文，分享1個WhatsApp截圖，代人以月薪3.5萬元在群組內招聘私人司機，並提出多項要求，包括有中港牌、5年以上中港兩地駕駛經驗、有駕駛Maybach（邁巴赫）、賓利、勞斯萊斯、平治等房車的經驗，而最重要的條件是生肖，「必須符合以下的條件，因為老闆是屬雞的。屬雞者是年應宜多與肖龍、牛、蛇的朋友同儕交往、可有生旺之功，相反忌與肖狗、羊、兔、豬等人合作為伴，防有刑沖相剋之見」。

帖文另外還有工作細節，包括每天工作10小時，每周休息1天，老闆每個月有1星期到外地工作，不在香港，應徵者可休息，因為老闆家庭另有家庭司機。

有網民在fb招聘司機，列出多個要求，最重要是夾老闆生肖。（fb群姐「香港司機招聘群」圖片）

除每月1日準時出糧外，另外再加5萬元的「備用金」，用於車輛維護、油費、泊車費用、老闆電話費及家居水電上網費等開支，並處理中港兩地牌照續期，會提供平治房車在港島西摩道接老闆，受聘者可駕房車回家，另行報銷停車場費。另外加班費每小時150元，每個月約要加班100小時左右，每天工作或達15至16小時。

樓主又強調，老闆再要求最好屬龍，「必須要88年最好」，而且應徵者要操流利國語、廣東話及英語，工作上有時要幫老闆交收文件、有時要穿西裝招待客戶。他僅透露一點老闆的資料，指對方是公司的第三代老闆，是潮州人，操流利國語、廣東話、潮州話及英語，「是做合法生意的，在國內及國際上做房地產投資、金融投資」。

有不少網民表示有興趣，部份人計算下來，除了要求超高之外，實際上是每星期返6日，每日工作14小時以上，工時超長，「中港牌底薪35000+15000ot，每日連加班12個鐘頭以上，呢個價錢合理呀」、「咁咪玩下手即係一日返15到16個鐘」，樓主表示正確，實際工時會很長。

司機有時要穿西裝幫老闆接待客戶。（《模範的士》截圖）

然而，有網民質疑是招聘騙局，樓主不願透露老闆身份，不應該會有人高薪請司機，雖有過半時間「坐住收錢」，但質疑條件「太着數」，又揶揄年年運程都不同，「咪年年都換司機」，提醒有意者要留神，「條件仲好過KK樂園」。有留言就笑指在群組內請人「出手低畀人Ｘ，出手高冇人信，寫清楚要求都要俾人Ｘ兩嘢，真是生鬼」。

樓主反駁道「沒見過世面？大把好工香港」，如條件不合適不會拿取個人資料，聲稱現時的司機正是1988年屬龍，和老闆關係融洽，但對方擁有MBA學歷謀求其他發展，故選擇辭職。