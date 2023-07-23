巴士活春宮？男女車廂內有所動作　3張圖瘋傳極震撼　網民估係咁…

【活春宮／不雅片】本港網絡瘋傳多張圖片，見到巴士上層後座疑有一對男女面向玻璃窗方向有所動作，畫面惹人聯想。圖片引來熱議，有人懷疑2人公然性交，直指行為有傷風化兼離譜，「我究竟睇咗啲乜？」；也有人笑言可能只是一場誤會，「似啫」、「張櫈嚟啫」。



網傳圖片可見，巴士上層後座巴士上層後座有一對男女面向玻璃窗方向有所動作，畫面惹人聯想。（Facebook群組「是日快快-巴士即日相」）

有網民於Facebook群組「是日快快-巴士即日相」上載圖片，留言形容「雨中的一點光芒」。從圖片見到，1輛九巴38A巴士上層車廂後座位置，有一名穿背心男子站於另一女子後方，兩人似是有所動作。由於當時街上天色昏暗，車廂內燈火通明下，令2人格外清晰可見。

圖片引來網民熱議，有人質疑男女於巴士車廂內公然性交，批評行為有傷風化兼離譜，「其實係唔係睇得痴漢電影太多呀？」、「我究竟睇咗啲乜？」、「道德淪亡」。也有網民笑言事件或是一場誤會，「似啫」、「張櫈嚟啫」、「肯定係廣告」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。