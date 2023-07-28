財經集團請私人司機　持中港牌6天工作　月薪2萬被批孤寒：自己揸

人揀工時工揀人，香港地無論招聘或求職也同樣不容易。網上近日流傳招聘啟事，有本地財經集團以月薪2至2.5萬元聘請私人司機，要求須持有中港車牌，每天工作12小時，周休1天，並列出7項條件，表明獲聘者須負責跟進車輛日常維修、保養及清潔等工作。不少網民看過帖文也認為相關職位薪金與工作要求相差甚遠，批評集團出手孤寒，難以聘用合乎要求的員工，「放心一定冇人做」。



網上近日流傳招聘啟事，有本地財經集團以月薪2至2.5萬元聘請私人司機，但不少網民看過詳情也認為相關職位薪金與工作要求相差甚遠。（《上流寄生族》劇照）

相關招聘啟事於facebook群組流傳，顯示有公司聘請私人司機，提供一般私人司機服務、車輛日常管理、跟進維修、保養及清潔等工作。獲聘的司機一般需於中環取車，每周工作6天，周六或周日休息，工作時間為中午12時至午夜12時，即每日12小時。

招聘啟事內容提及，應徵的司機需符合7項要求，包括具有2年或以上任職公司司機或私人司機經驗、同時持有香港和內地駕駛執照、有良好駕駛紀錄、具駕駛七人車經驗、懂良好粵語、懂良好普通話，以及懂讀寫中文。

根據帖文提供的聯絡資料，招聘者相信為一家本地財經集團，而有關私人司機職位月薪開價2至2.5萬元，視乎經驗及面試結果而定。

招聘啟事引來網民討論，不少人認為職位的工作內容與薪酬待遇不對等，亦有人質疑僱主能否成功招聘。（《逆權司機》劇照）

招聘啟事引來網民討論，不少人認為職位的工作內容與薪酬待遇不對等，批評涉事公司出手過低，薪金水平過於「孤寒」，或只能找到較為年老的應徵者，「兩皮半揾個七十歲司機還可」、「睇下邊間老人院就腳，上去搞個招聘會啦」，又揶揄「唔過海，兩粒鐘食飯時間，兩粒鐘落場就有得諗下」。

亦有網民指出，市面上工作內容相對簡單的工種也有相近水平薪酬，質疑僱主能否成功招聘，「我現在每日1900-0700私人司機工作都有$30000一個月，車任揸油任入，基本上每晚做保安一樣無嘢做」、「做保安都萬七、八啦」。