執到寶？雲石三座位木椅遭棄美孚垃圾房　識貨網民估價：萬萬聲㗎

被放到垃圾房的物品未必分文不值，識貨之人隨時可以執到寶！有網民近日1發現，1張3座位雲石木椅被人棄置於美孚新邨垃圾站，引來木藝愛好者及美孚街坊討論。有人估計相中木椅或是具一定價值的古董家俬，更聲稱同款木椅叫價以萬元起跳，若保養得宜甚至價值數十萬也不出奇。



有網民近日發現，1張3座位雲石木椅被人棄置於美孚新邨垃圾站，引來木藝愛好者及美孚街坊討論。（fb「香港木藝達人討論區」圖片）

有網民日前於有關木藝品的社交群組發文，指在美孚恆柏道五期垃圾房門口發現1張雕花雲石木椅，相信是遭原物主丟棄。圖片可見，雲石木椅具有3座位，上面放有紙盒等雜物。木椅背板有花紋雕花設計，中空則鑲了疑似雲石，不過未見有木製扶手，但相中木椅旁可見有黑色膠袋包住大型物品，有人估計或裝有木椅的原裝扶手。

雲石木椅相片引來網民討論，不少人指出木椅看上去品質沒有明顯問題，即使扶手位置損壞，只要妥善修理及清潔，仍能使用一段長時間，大嘆棄置者浪費了珍品，「這張椅呀很漂亮，現在很難有這樣的款式，我見到都想自己用，可惜太遠了。旁邊是損壞了，修補就可以的，現在很難有這樣的木和款式了」、「放上網大把人要，點解要掉」。

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亦有疑似識貨網民指相中木椅無論款式及用料均為上盛，認為若好好翻新，二手放售價隨時以十萬元計算，「呢張雲石三座位，木酸枝，有龍頭，皇冠頭兩邊有很難的，款式現在很難有了，而家有兩邊扶手的，修理好價值也超過10萬元」、「這款式難得，約十年前相近款式都叫兩萬人仔。現時相信十萬八萬人仔走唔甩，絕對有價有市啊」。

不過也有網民指，木椅不會隨隨便便被棄於垃圾站，估計物主已清楚轉售或處理也有一定成本，「要搵人買就個個都話唔值錢㗎，你搬嚟睇下先」、「老實講，主人一定曾叫過收佬上門睇過，唔肯收，佢先掉出嚟啦」、「大家唔好亂估個價值先，呢種櫈嘅價值在於材質，如果係小葉、紫檀、花梨、酸枝嗰啲梗係貴啦，但大部份都係染色紅木，咁就好平嘅」。