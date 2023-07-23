台女赴日狂掃性玩具　遭海關截查即場「開箱」崩潰　網教這樣解窘

暑假到來許多人瘋旅遊，不僅可以欣賞異國風情，更是大肆購物的絕佳機會。台灣一名女網友近期赴日旅遊，不料卻在回台途中碰上尷尬場面，她透露因個人需求在日本買了很多「色色玩具」，沒想到過海關時被攔截，讓她崩潰直呼「我社死（社會性死亡）在機場裡」！



一名女網友在Dcard上發文，她透露因自身的慾望較濃厚，便趁著赴日期間買了許多「色色玩具」，更將它們放在行李箱內，準備一併帶回台灣。然而人算不如天算，原PO過海關時卻遭攔截，更被要求打開行李廂，讓她相當崩潰。

【相關圖輯】少女裙下露出狐狸尾巴「竟是情趣用品」網民細思極恐：冇著底褲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

原PO在文中寫道，「打開行李箱（的）時候緊張（得）要死」，眼看著收刮來的情趣用品在海關面前一覽無遺，讓她既害羞又尷尬，無奈坦言「我社死在機場裡」。

文章引發討論，許多網友紛紛留言安慰原PO，「沒關係，往好處想，海關應該看多了，而且他們也不會記住妳是誰」、「買情趣用品是個人自由，心態正確就不怕」、「這哪會社死，海關每天看奇奇怪怪的東西不計其數，妳這根本小兒科」。也有人提議該如何化解尷尬，「說幫別人買的」、「買多一點說妳是代購或是批發，緩解尷尬」。

【相關圖輯】女子馬路「倒瀉」安全套被指水貨客 情趣店：通關後增內地客光顧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

部分網友也跳出來分享自己的海關甘苦談，「我曾經帶了雄獅12色顏料被海關認為疑似炸彈，叫我到小房間打開，結果是他們超尷尬」、「我之前從日本回國時，親戚大媽默默的包了幾球洗衣粉放在我行李中，還很專業的包成透明橢圓型，害我差點回不來喔」，希望原PO不要太介意類似情況。

【相關圖輯】一日至少試用十個飛機杯！情趣用品店誠徵體驗員 條件極考驗天賦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

沒薪水為何要去選里長？ 知情者揭內幕「做10年買3房5車」

「1主菜+3配菜」便當要價1,249元眾人看傻 前員工曝：賣得不差

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】