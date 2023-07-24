台女5招脫貧　網民一改陋習「碩士畢業即儲40萬港幣」衣櫃得5件衫

「精緻窮」是這幾年竄起的新興用語，指的就是收入低卻高物慾，為了維持精緻生活，賺的錢往往不夠支出。最近有一名台灣女網友表示，朋友本來是1萬（約2500港元）當1百元（約25港元）花的人，結果戒掉5種亂買習慣後，一年多存了快10萬（約25000港元），另外也有人分享，靠著一些習慣，碩士畢業時就存了160萬（約40萬港元）。



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一名女網友在Dcard發文指出，最近和朋友討論如何存錢，朋友之前是1萬（約2500港元）當成1百（約25港元）在花的人，所以開始實踐了5個「不買」習慣，包含「不買快時尚／便宜質量差的衣服」、「不亂儲值卡類消費」、「不買超出需求的彩妝」、「不亂買奢侈品包包」、「不盲目追求新款3C」。

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原PO表示，朋友開始實踐這些習慣後，一年後果真存了快10萬（約25000港元）。網友看完也紛紛留言，「還有不要一直出國，浪費錢，想去哪裡看YouTube都有介紹，還可以倒帶重複播放」、「以上都沒有，但是還是存不到錢，因為有小孩」、「補充：不喝手搖飲」、「我的物慾很低食慾很高，都花在吃」。

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另外也有一名理工科畢業的女網友分享經驗，表示自己都穿500塊台幣（約125港元）以內的衣服，買5件輪替、每年一次整理頭髮會消費比較多、沒有化妝習慣、只有一個4000元台幣（約1000港元）的包包用了四年，會繼續用下去、手機至少用4年，真的很不順才會換，靠著獎學金和打工，在碩士畢業存了160萬（約40萬港元），「我媽都覺得不可思議」。

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