處理違泊被鬧　警員連環爆粗「X你」影片瘋傳　網民1原因話無問題

警察經常要處理糾紛，本港網絡瘋傳一段影片，見到有男警察處理泊車問題時被罵，並向一群疑似南亞裔人士爆粗怒斥，「X你老X啊！你講乜X嘢粗口啊？」，引來網民熱議，有人認為警察處理事件要注意言行，但有更多網民認為警員做法無問題，因對付不同人要有不同招數，「對付咩人就要用咩方法」、「我覺得無問題，警察已經好斯文」。



警員處理違泊時被罵，爆粗回應「係咪X你老X啊！」，影片被瘋傳。（影片截圖）

本港網絡多個群組流傳一段33秒影片，見到當時有3名男警員正在處理泊車問題，見到有一名疑似南亞裔人士把電單車泊在貨車位，旁邊則有多名南亞裔人士圍觀。

警員要求電單車司機出示車牌，其間現場傳出男聲向警察說「X你老X！咩事啊？吓！」。警員隨後向一名白衣南亞裔人士喝斥「係咪X你老X啊！」，白衣南亞裔人士回應「乜X嘢啊？」，警員即反擊「乜嘢乜X嘢啊！你講乜X嘢粗口啊？你大晒啊而家？呢度貨車位嚟㗎嘛！」

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影片至此結束，未有提及拍攝時間及地點。警員爆粗行為引來網民熱議，有人認為警察處理事件應注意言行，惟有更多網民認為對付非常人要有非常方法，沒有問題，「好小事啫」、「我從來都唔覺得警察唔講得粗口，對付咩人就要用咩方法」、「我覺得無問題，警察已經好斯文」、「講句粗口，簡單直接好多」。

《香港01》記者正向警方查詢詳情。