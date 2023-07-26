首次愛愛　醫科生男友前戲突爆1句話　女生事後慘言：瞬間冷掉

與伴侶情到濃時卻聽到這句話，也太掃興吧！台灣有女生首次和男友「愛愛」，對方疑職業病發作，突然用醫生角度稱「你有痔瘡」，讓她慾望頓失，不過還是勉強撐到完事，只是對於第一次這麼尷尬地結束，以及事後會常不自覺摸屁股舉動而感無奈。有網民質疑樓主男友不會看場合說話，「你男友太沒眼色」、「哪個正常人會在這情況這樣講」；亦有人覺得男友作為醫科生，當下只是正常提醒，籲樓主毋須介懷，更安慰「他看到痔瘡沒冷掉才是真愛」。



有台女首次和男友「愛愛」，對方疑職業病發作，突然用醫生角度稱「你有痔瘡」，讓她慾望頓失，亦難以接受第一次這麼尷尬地結束，故稱「不知道該哭還是該笑」。（《無法抗拒的他》劇照）

「想要問問看大家的男朋友也會這樣嗎？」，該女生在Dcard以「做到一半的時候男友說我有痔瘡」為題發帖，指跟男友交往半年，和對方已有共識要「色色」，男友亦訂好酒店，礙於她是第一次，所以既期待又害怕。不料當天進行前戲時，男友突然爆出1句「欸！你有痔瘡欸」 ，讓當下「空氣瞬間凝結」，看着男友在其雙腿間尷尬地微笑，她根本不懂反應。雖然他們之後有順利完事，但她卻苦言「當下真的有點冷掉」。

樓主補充男友是修讀醫學科系，懷疑對方當下職業病發作，可是想到她的第一次就在如此尷尬的過程中結束，「不知道該哭還是該笑」。事後她亦耿耿於懷，總是會不自覺地去摸屁股，深怕真的有痔瘡，故感到相當無奈。

樓主苦言，事後她總會不自覺去摸屁股，深怕真的有痔瘡問題，因而覺得無奈。（GettyImages／示意圖）

大部份網民均認為樓主男友白目，不懂分辨場合說話，「哪個正常人會在這個情況這樣講啊，傻眼」、「情商不夠」、「我男友也醫學系，我也有痔瘡，但他從來沒有這樣，是你男友太沒眼色」、「你可以主動跟他說，下次不要在浪漫的時候幫我看診」；有女生就分享類似經驗，「我之前跟牙醫系男友住旅館，親熱到一半他突然叫我嘴巴張開說『欸！你有蛀牙耶』」。

亦有人覺得正因為男友讀醫學系，所以根本不會在意這種小事，當下就如一般提醒，「雖然很解（很掃興），但蠻可愛」、「醫療相關的科系蠻容易這樣吧，我跟我朋友邊吃飯都還能聊有關X的話題」、「因為他覺得完全沒什麼，才脫口而出」；另有留言指出「他看到痔瘡沒冷掉才是真愛」。

（Dcard）