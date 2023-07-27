嫁得過！約會突便急瀨出　男友做1貼心行為　女生：認定一輩子

這男友值得交往！台灣有女生於網上發文分享與男友的甜蜜故事，憶述剛交往時相約出遊，男友於高速公路駕車期間，她超想去廁所，但由於太害羞不好意思提出。女生到快憋不住時才跟男友說，在尋找廁所期間，她忍不住漏了點小便在車上，男友不但沒有責怪，還關心她的身體，讓她當下超感動，認定會跟對方走一輩子。



台灣有女生於網上發文分享與男友的甜蜜故事。（《流星》劇照）

該女生於Dcard討論區以「你認定一輩子的那個人」為題發文分享認定男友是對的人那瞬間，憶述剛交往時相約出遊，男友負責駕車，由於行駛高速公路期間久坐在車上，她突然很想去廁所，但太害羞不好意思提出，到真的快憋不住時才跟男友說。

女生表示，男友立即加速駛往交流道，卻發現前方是「鳥不生蛋的地方，連超商都沒有，只有田！一整片的綠色」，之後又駕駛了約20分鐘尋找廁所，但就是找不到。此時，尷尬的事情發生了，女友崩潰道「我就因為憋太久，不小心解放了一點！（真的有夠世界尷尬！恨不得找洞把自己埋起來）」。

隨後兩人終於找到公廁，男友讓女生趕快去廁所及換褲子，女生感動說「他並沒有怪我，還主動幫我清理殘局（椅子不小心沾到的部份）」。換好回來後，男友還關心她的身體，「說憋尿多不好，下次想上廁所可以直接跟他説，不要害羞」，女生當下認定會跟對方走一輩子。

男友不但沒有責怪女生在車上漏尿，還關心她的身體，讓她當下超感動。（《柔美的細胞小將2》劇照）

兩人交往至今相處一直很甜蜜，女生表示，「我們兩個就像傻瓜鸚鵡，每天一直重複講我愛你」，她祝福大家「能找到你認定一輩子的人，祝大家感情美滿幸福快樂」。

女生的愛情故事引來網民大呼羨慕，又紛紛分享自己與另一半的故事，「地震的時候他直接把我抱在懷裏，手還放我頭上護着，那瞬間我感覺可以嫁了」、「打疫苗時因為副作用整晚身體不適，男友也整夜沒睡照顧我，只要有一點聲音馬上關心我」、「結婚7年路過，下班回家手很冰的摸他（鬧他）不但沒生氣，隔天發現桌子上多了防寒手套，會記住我說的每一句話（超級平凡日常的對話）」。

兩人交往至今相處一直很甜蜜，女生表示，「我們兩個就像傻瓜鸚鵡，每天一直重複講我愛你」。（《女神降臨》劇照）

有網民列出認定另一半的條件，「很多事情講不完，不過能讓我認定的就是：和他在一起，我完全不會羨慕別人的另一半」、「就是不嫌棄你的一切」、「認定一輩子的那個瞬間，應該是我突然意識到他成為了我最好的朋友，他可以接住我的所有情緒，他可以一眼看出我的不開心，他可以成為我的快樂，不是特別什麼舉動讓我認定他就是那個人，而是生活的每一天的某些瞬間，我知道有他在我會很好」。

也有網民溫馨提醒，「從單一事件判斷我覺得有點危險，頂多只能說這是個好男人，但未必可以走一輩子……建議各方面都要觀察，而不是貼心就好」。