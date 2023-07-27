又串錯字？青衣自然徑Nature變「Natuer」　行山人士斥：低級錯誤

繼早前康文署露天廣場「露天廣場」指示牌英文串錯成「PIZZA（薄餅）」後，政府部門又再串錯字？《香港01》昨日（26日）收到讀者報料，指在青衣自然徑行山時，發現1個指示往青瞰徑方向的路牌英文疑串錯字，將「Nature（自然）」串錯成「Natuer」，因而不滿指斥是「低級錯誤」。《香港01》正就事件向政府部門查詢。



《香港01》昨日（26日）收到讀者報料表示，在青衣自然徑行山時，發現1個指示往青瞰徑方向的路牌英文疑串錯字，將「Nature（自然）」串錯成「Natuer」。（讀者提供）

報料讀者指出，日前見到康文署將「露天廣場」串錯成「PIZZA（薄餅）」的新聞，以為只是一時之誤，但他昨晨（26日）於青衣自然徑行山時，又發現另一錯誤，行山徑中1個指示往青瞰徑方向的路牌將「Nature（自然）」串錯成「Natuer」。讀者不滿批評：「如此低級錯誤，發生在政府不同部門，公務員的質素，真叫人擔心！」

根據讀者提供的照片，指示往「青衣自然徑-青瞰徑」的路牌，英文寫成「Ching Hom Path-Tsing Yi Natuer」，「Natuer」一字顯然是錯誤英文。翻查民政事務總署官網資料，「青衣自然徑」正確英文串法應為「Tsing Yi Nature Trails」，由於「青衣自然徑」包括青瞰徑、青雲徑，所以字尾加入複數「s」。此外，「青」字英文出現兩種串法「Ching」及「Tsing」亦令人費解。

早前網上流傳照片，康文署露天廣場指示牌的英文出現「PIZZA（薄餅）」一字，網民質疑出現串字錯誤，正確串法應為「PLAZA（露天廣場）」。康文署其後回覆《香港01》查詢表示，該處是青衣東北公園內的露天廣場，署方驗收翻新的指示牌時發現英文部分出錯，已即時圍封及要求承辦商立即更正，承辦商已於7月21日更換，將出錯英文修改成「PIAZZA（露天廣場）」。