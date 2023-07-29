騙徒扮Carousell客服　短訊促賣家交$5000激活帳戶　網民點出破綻

騙徒手法層出不窮，最近連網上交易平台Carousell亦被騙徒利用成最新詐騙模式。有網民在facebook分享手機截圖，稱早前使用應用程式時，忽然有訊息彈出並讓他聯絡客服，其後被轉至WhatsApp。對方名稱為「Carousell在線客服」，指樓主尚未簽署《金流保障服務》，導致部分買家無法正常出價，要求他轉賬「$5,000」方可激活賬號，又稱資金將會在授權成功後1至10分鐘內退還予樓主戶口，樓主不禁問網民「Carousell 突然要交保證金，有冇人收到？」



網民紛紛表示這是詐騙手法，內容滿是破綻錯漏百出，提醒樓主「唔好信」，而Carousell官方早前亦在網上表示留意到類似騙局，提醒用戶慎防「網絡釣魚」訊息。



騙徒手法層出不窮，最近連網上交易平台Carousell亦疑出現最新詐騙模式。（示意圖／Getty Images）

樓主周四（27日）在facebook群組「大埔TAI PO」發文，表示「Carousell突然要交保證金，有冇人收到？」，稱日前使用手機應用程式時，畫面上忽然有訊息彈出，指示他聯絡客服，當樓主選擇「聯絡客服」，手機畫面便直接轉至WhatsApp對話，而聊天室則顯示對方為「Carousell在線客服」，而且圖像是Carousell的標記。

據樓主上傳的對話截圖，顯示「客服人員」聲稱系統檢測到樓主仍未簽署《金流保障服務》，導致系統會攔截用戶瀏覽其商品，部分買家無法正常出價，又援引一「重要公告」，表示「網絡工信部」於7月24日發布文件，要求所有市場賣家必須簽署《金流保障服務》，方能繼續刊登商品交易，否則系統會永久停止賣家的權限。

當樓主同意簽署文件後，對方指出樓主在簽署前另需「$5,000」進行激活，以證明商家有能力正常運營店舖，強調「該資金是提交系統進行流程授權，授權成功他1-10分鐘立即返還給您」，假如過程中有任何損失，平台將全權負責，最高賠償200萬元。

帖文引來不少網民討論，認為相關短訊內客錯漏百出，一看便知不可能是Carousell官方要求，紛紛留言稱不要相信，「我賣幾百蚊貨仔要交五叉嘢（5,000元）？」、「網路工信部？即係乜？香港有個咁嘅部門？」、「就算係，都會係官網同自家App講咗先，絕對唔會喺WhatsApp搵你」、「標點符號錯漏百出，網絡騙子可否專業少少」、「你同佢講，你畀5,000我，我先信你係客服」。

Carousell官方網頁最近亦更新平台上常見的詐騙手法，當中便包括樓主疑似遇上的「網絡釣魚」訊息，騙徒以漁翁撒網方式發送訊息、網站、電郵或二維碼等，以各種偽裝手法要求用戶繳交費用或提供信用卡等個人資料。

最常見的手法有：



在Carousell平台聯絡用戶，但要求用戶以其他方式（例如：Telegram、LINE）聯絡對方，尤其出現刻意的拼字錯誤（例如："Te！egram"、"L 1 NE"）便更加可疑。



偽裝成系統消息，聲稱用戶需要先簽署文件以繼續使用Carousell，要求用戶使用對方提供的連結繼續對話。（請注意，香港Carousell暫時並未有自己官方的付款方法以及速遞服務。）



偽裝客服團隊，於其他第三方平台（例如：WhatsApp）直接聯絡用戶，聲稱用戶的Carousell賬號異常，要求根據其指示進行帳號審核。



Carousell提醒用戶應避免將對話帶離平台，切勿隨意點擊連結或輕易提供個人資料，客服人員亦不會要求用戶提供完整的信用卡資料；假如用戶未能確認對方是否Carousell職員，可先聯絡官方客服以核實資料。