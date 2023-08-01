長髮女西貢水產舖購物　趁店員裝貨偷$500　店主設報警限期促歸還

部分東主會在店舖內放置風水擺設或個人收藏作為展示分享，有西貢水產舖近日公開閉路電視片段，指1名戴眼鏡、操普通話的女子進店購物時，趁店員專注包裝期間，在桌上偷走夾於風水蟾蜍擺設上的500元鈔票。店主事後稱希望給予女子機會，明言只要對方於1星期內歸還便不作追究，否則將報警處理，影片曝光後引來街坊討論。



有西貢水產舖近日公開閉路電視片段，指1名戴眼鏡、操普通話的女子進店購物時，趁店員專注包裝期間，在桌上偷走夾於風水蟾蜍擺設上的500元鈔票。（fb「西貢人日報」影片截圖）

「小姐偷還偷，唔好偷風水嘢吖！」該間位於西貢的水產舖於facebook群組「西貢人日報」貼上店內閉路電視影片，稱本周日（30日）店內發生失竊事件，損失500元現金。

影片顯示的事發時間為周日傍晚6時許，可見1名戴眼鏡的長髮女子於店內購買1盒海膽，正等待店員收銀及包裝。店員確認貨品數目時，長髮女一直使用手機等待，確認銀碼後亦快速取出現金付款，表現並無異常。

帖文指，店內的收銀機旁邊放了1個風水蟾蜍擺設，上面夾有500元鈔票，「同事找錢畀佢時整跌咗喺枱面」。店員收款後便開始為女子包裝貨品，未有即時拾回500元鈔票，沒料女子竟趁店員俯身取包裝袋時，趁機取走500元再極速放進衣袋中，過程僅約3秒，因此店員難以察覺。

偷錢過程逐格睇：

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店方事後指，涉事女客人購物時操普通話，稱該店門日已貼有告示表明店內設有閉路電視，質疑對方明知故犯。店主翻查片段後亦發覺女子「睇落真係好熟手」，但仍希望給予對方機會，於是設下限期要求對方歸還，「識佢嘅朋友都勸下佢唔好咁，如果一星期內唔見你歸還就報警處理了，希望你自重」、「報警就一世，畀次機會佢啦，如果佢有勇氣還返嚟嘅，佢應該會反省嘅」。

影片一出引來網民及街坊討論，有人認為女子偷錢行為大膽，質疑她是慣犯，「佢都幾明目張膽喎，好似係個男仔望住佢都照拎起」、「千祈唔好放過佢，由佢繼續害人，佢咁熟手咁淡定肯定唔係第一次偷嘢」、「可以備咗案先，如果佢畀返你先銷案」。

亦有提醒店主加強防盜，「街坊都要咁偷人哋舖頭的風水錢，究竟幾貪心先可以做得出，店主錢財要小心」，又建議可將案發經過列印並貼於店面以示警告，「你放大佢個樣貼門口」，而店主則回應「我門口好靚，唔想貼佢個樣」、「希望佢回頭是岸，睇到既還返嚟，我哋報警留案底就一世了」。