搭的士遺電話　定位揭藏車內　司機唔認執到　聞報警即轉軚仲咁講

現今大多智能手機也設有定位功能，方便機主追蹤位置。有港女日前發文，稱乘搭的士時不慎遺下電話，回電時更發現電話已被關機。她憑手機定位功能找到手機下落，到場後發現涉事的士亦在現場，遂向司機查詢。司機起初堅稱沒有拾到電話，又拒絕讓港女上車尋找，其後她表示已就事件報警，司機聞言竟突然於車上取出她的手機，聲稱正準備帶到警署報失。不少網民看過帖文也質疑涉事司機存心藏起電話，直指有關行為已屬偷竊，認為港女應向警方反映事件。



有港女稱乘搭的士時不慎遺下電話，司機起初堅稱沒有拾獲，又拒絕讓港女上車尋找，其後她表示已就事件報警，司機聞言竟突然交出她的手機。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

有港女早前於facebook群組發文，指上周六（29日）乘搭的士期間，意外將手機遺在車廂內，「本身我有件大型物件放咗喺車尾箱，我一心落車就係拎返件行李，所以冇睇到個座位有冇漏低嘢」。她發現後即時致電希望尋回手機，「打咗幾次電話冇人聽，之後仲即時熄咗機」。

由於樓主的手機具定位功能，她憑顯示的位置追蹤到「架車最後停咗喺北角」，到場更發現車輛為她當日乘搭的的士，於是報警求助，同時等待司機出現，「唯有喺出面等佢喺茶餐廳食完嘢出嚟啦」。

樓主指，當日的士司機見到她在車輛旁等候時，表現非常驚訝，「見到我手都震埋呀佢」。她起初向司機表明遺下電話在車上，又要求自行在車內尋找，但對方堅稱沒有拾獲，「開頭佢話冇執過部電話，我要求喺車度搵多次，佢又唔肯」。

港女指，警方其後到場了解事件，惟因她已取回手機，故只能記錄在案，而司機其後要求她交回放手機的膠袋。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

後來她向司機表示已就事件報警，對方竟突然「轉軚」，立即在車上前座取出她的手機，令她不禁揶揄：「仲好好手尾將我部電話袋咗入個白色膠袋度𠻹，仲話準備拎返去差館，你心地真係好好呀！」她續指，警方其後到場了解事件，惟因她已取回手機，「做唔到啲咩，因為冇財物損失，警察嚟到都冇用！只係話記錄在案」，而司機更提出一要求，「拎返個電話之後佢仲要求畀返個膠袋佢啊，超級環保」。

港女事後表示，遺下手機她的確有責任，但不代表司機疑存心偷竊的行為正確，「唔可以俾呢啲人搞到同行再臭朵」。她又稱事件不會令她對的士業界留下壞印象，「因為我之後都遇到個好司機，佢幫我一齊搵！所以先咁快搵到個位置」，直言非常感激曾幫她的司機，「我都算做好彩，遇到個好人司機幫手，如果唔係我部機真係拎咗去賣！」。

不少網民看過帖文也質疑涉事司機存心藏起電話，直指有關行為已屬偷竊，認為港女應向警方反映事件。（資料圖片）

事件引來網民討論，不少人質疑涉事司機拾遺不報的行為已屬偷竊，認為即使她能取回手機，警方亦應介入調查，「熄機又唔畀上車揾，話報咗警先肯開門畀你搵，唔可疑咩？」、「應該企圖盜竊都入到罪，部機有佢指紋，同警察講堅持告佢，唔和解」。

亦有人提醒樓主乘車時要注意個人財物，「下次真係要小心啲，99%攞唔返，唔係錢問題，啲資料冇晒先係問題」、「唔見嘢乘客自己都要負一半責任，搵得返你好彩呀」。

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，因此拾遺不報亦屬違法，一經定罪可處監禁10年。