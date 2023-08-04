哮喘發作心絞痛　屯門女截的士求醫不果　幸遇好心夫婦順風車救命

哮喘發作可大可小！有港女分享好人好事親身經歷，指周三（8月2日）晚上哮喘發作致心絞痛，本想到診所配藥，惟到埗才發現已關門。她嘗試截的士前往醫院，惟一直沒車停下，幸好一對夫婦發現她不適，願意接載她到急症室求醫，最終幸無大礙。事後她特意發文答謝好心夫婦提供順風車的善舉，直言對方救她一命，帖文獲網民讚好。



港女分享好人好事親身經歷，指周三晚上哮喘發作致心絞痛，幸遇一對夫婦行經屯門新墟發現她不適，願意接載她到急症室求醫。（Google地圖截圖）

「多謝頭先喺新墟救我一命嘅夫婦，無言感激！」該港女於facebook群組「真.屯門友」發文，指周三晚11時許突然哮喘發作引致心絞痛，打算服藥之際才發現「啱啱用晒」，只好急急前往屯門新墟1間聲稱提供夜診的診所。

沒料樓主抵達診所時才發現沒開門，臨時未能配藥，「原本諗住趕得切配返，點知無開門」，於是決定即時截的士前往醫院，可是一直沒有車停下，「無一架停喺到」。幸好這時有一對夫婦行經現場，發現樓主狀甚不適，遂提出接載她到急症室求醫，「對夫婦見我好辛苦，就好好人車咗我去急症室」。

一對夫婦發現樓主狀甚不適，遂提出接載她到急症室求醫，樓主事後形容對方「救返我一命」。（資料圖片）

事隔一晚，樓主逐漸恢復已無大礙，形容該對好心夫婦「救返我一命」，因而特意感謝對方善舉。帖文獲網民讚好，「冇事就好！不過下次建議你call白車！」、「有時多口問一句真係可能救人一命，樓主好彩遇到『八掛』人」。亦有人提醒樓主要隨身帶備藥物，「天氣熱，特別易氣促，小心身體，多保重」、「下次唔好計到咁盡啊」。