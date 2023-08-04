將軍澳好人好事！阿仔腳痛難行　2男街坊接力抱孭　剛分娩媽感動

將軍澳街坊好有愛！2名叔叔今日（8月4日）發揮守望相助的睦鄰精神，接力做出小小的溫情舉動，令到1名剛剛分娩的媽媽感動不已。該名媽媽在facebook群組「將軍澳主場」發文，透露自己剛誕BB兩周，碰巧幾歲大的兒子早前右腳甲意外脫落，需要每日洗傷口，她今日偕子到診所清洗傷口後，兒子因疼痛而無法走路，「佢真係一步都行唔到」。樓主稱她平日能輕輕鬆鬆抱起兒子，但現時因剛分娩，身體帶傷而束手無策，慶幸診所內2名熱心男街坊接力「先抱後孭」，終於將重達25公斤的兒子送到住所樓下。



樓主難言感激，遂在網上公開道謝﹕「真心好彩有你哋嘅幫忙，其實你哋都有傷在身！我除了感激之外！還是感激！真係好多謝你哋嘅 幫助！」



將軍澳2名熱心男街坊知道剛分娩的樓主未能處理受傷的兒子，遂接力先抱後孭將男童送到她住所樓下，令樓主感動不已，事後在網上分享故事，向2男公開道謝。（網民Nicnic Wong授權使用）

該名媽媽發文指，「多謝頭先熱心幫忙嘅兩位街坊，多謝你地無私嘅付出，大家素未謀面，都係一齊去診所洗傷口，大家都有傷在身，但你哋都幫我抱住成25kg嘅仔同孭住佢，我真係講十萬句多謝都唔夠」。

她講述事件經過，指兒子早前意外受傷，右腳甲脫落，昨日她帶同兒子到將軍澳醫院看急症，包紥後走路回家亦沒有問題。由於需要每日前往診所清洗腳上傷口，她遂於今日帶兒子到寶寧路一間診所處理傷口，出發時兒子仍能從住所步行至診所，但洗傷口後疼痛不已，兒子稱無法走路「一大滴又一大滴嘅眼淚流下…（我知真係好痛嘅）」。

媽媽多番安撫及鼓勵，但兒子始終無法行走。她曾想過抱起兒子離開，但剛分娩，傷口未回復而不便，「自己平時力大如牛，不過啱啱生完BB兩個星期，我自己都有傷口」，她又曾想過借輪椅推兒子到街上截的士，但兒子未能配合。

將軍澳2名熱心男街坊知道剛分娩的樓主未能處理受傷的兒子，遂接力先抱後孭將男童送到她住所樓下，令樓主感動不已，事後在網上分享故事，向2男公開道謝。（網民Nicnic Wong授權使用）

徬徨無助之際，診所內2名男街坊仗義相助，抱起兒子出外找的士，「uncle好快手就抱起扭計中的仔仔行出診所，點知黑仔到一部的士都冇」。最終，另1名男街坊接力，孭着男童將母子送到住所樓下，「都成十幾分鐘路程」。

2名男街坊的雪中送炭，令這位媽媽感動不已，遂發文公開道謝，並留下Hashtag「#香港仲有愛」、「#容許我沒有告知的情況下拍下你們的相」、「#uncle話我今日幫你，他朝有一日人地都會幫返我個孫」、「#香港是需要團結與互助」。

這位媽媽的分享獲大批網民激讚稱﹕「善心愛心滿載的街坊」、「大力讚，好人一生平安」、「將軍澳街坊真係無得頂」、「 祝你哋兩母子快啲好番，2位真的漢子好心有好報。」