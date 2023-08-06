阿叔港鐵偷拍女生以為無人知　遭窗戶倒影出賣　港女刪相後續更狂

偷拍行為相當缺德，更可能犯法！有港女於網上發文表示，她昨日（8月6日）乘搭港鐵屯馬線列車時，從玻璃倒影發現對面座位的大叔正舉機偷拍她，於是上前質問對方。港女指大叔起初否認偷拍並「詐傻扮懵」，後來相簿被發現偷拍證據「斷正」，她即要求大叔刪除偷拍照片。

本以為告一段落，詎料大叔1分鐘後又再打開相機疑似偷拍，她於是拍下對方的樣貌並發文公開事件，提醒其他人小心，「第二次仲咁猖狂，所以先決定擺上嚟話畀大家聽小心佢」。《香港01》正向港鐵查詢事件。

執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法。



有港女於網上發文表示，她昨日（8月6日）乘搭港鐵屯馬線列車時，從玻璃倒影發現對面座的阿叔正舉機偷拍她（Facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」）

該港女於Facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」發文指，她昨晚10時許乘搭港鐵屯馬綫列車回家，當列車駛到鑽石山站時，1名中年男子上車，不一會她從座位後方玻璃倒影發現，原來對方正在偷拍她，「俾我透過後邊玻璃反射，發現佢影緊我相。我即刻開電話影低個倒影，make sure（確保）我冇搞錯，佢真係影緊我」。

從樓主上載相片見到，該男子頭頂半禿，穿黑色短袖上衣及杏色長褲，正聚精會神地看着手機畫面，而從玻璃倒影見到，男子似乎正在拍攝。樓主表示，她發現男子偷拍自己，立即起身走近質問，惟對方起初否認偷拍並「詐傻扮懵」，「佢當時否認話冇，然後畀咗佢電話主頁我睇，我叫佢打開相簿，佢詐傻打開咗個遊戲」。

後來男子才「慢慢」打開相簿，樓主發現內裏確實有偷拍她的照片，遂要求對方刪除。樓主表示，男子在她要求下刪除照片後，旁邊有熱心女士指出，即使刪除照片，也可以在手機「垃圾桶」內復原，於是女士取過男人電話，在手機「垃圾桶」內刪除照片。

本以為事件告一段落，惟樓主1分鐘後發現男人再次打開相機疑似拍攝，她制止無果，唯有公開事件及男子的樣貌，提醒其他人小心，「我又即時制止佢，佢又係話冇。係第二次仲咁猖狂，所以先決定擺上嚟話畀大家聽小心佢」。樓主又說，雖然她發現被偷拍後即時開聲質問及制止對方，但其實當下相當害怕，「我真係好驚，腳都震埋」，不過她希望以自身經歷，鼓勵其他人遇到同類事件「唔好驚或者嫌麻煩，見到就要出聲」。

帖文引來網民熱議，大部份網民都批評該男人行為。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，大部份網民都批評涉事男子行為，「影衰晒啲男人」、「好似前世未見過女人咁」。也有不少網民讚樓主及熱心女士勇敢，「真係要出聲」、「下次照報警啦，有啲人係要受啲教訓」、「畀個叻事主同位女士，夠膽出聲」、「一定好驚，妳好勇敢！希望妳可以平復心情」、「我朋友係幫妳嗰位小姐，妳同我朋友都好叻，敢出聲，係要畀呢啲人知，我哋唔好蝦！」。不過亦有網民指香港沒有「肖像權」，質疑男子行為有否違法。

到底在公眾地方或交通工具上偷拍他人，如非影裙底是否違法？事主又是否可要求刪除照片？執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪。（照片由受訪者提供）

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方撿走作為證物，被拍下的相片及影片流出機會相對較微，同時亦能保留作為追究理據，屬更安全處理方法。

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效。條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述2項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，罪行的最高刑罰為監禁5年。