學瑜伽意外露出「這東西」　港女超尷尬：想搵窿捐…　網民勸咁做

「舉手投足」間意外露毛？有港女日前在網上大吐苦水，表示本想與新公司同事一起學瑜伽増進感情，但是忘了事先刮去體毛，結果舉手時意外露出腋毛。同事看到後雖然沒有說什麼，但事主就覺得尷尬極了，直言「真係好想搵窿捐」。



有港女表示做瑜伽時被同事看見腋毛，感到十分尷尬。（資料圖片）

有新入職港女日前於香港討論區以「琴日上完瑜伽堂好尷尬…」為題發帖，表示入職只有個多月，因想與同事熟稔些，便接受邀約一同去上瑜伽。然而，她前一晚因事忙碌，忘了刮去腋毛，臨上堂前換衣物「舉高左手先醒起」。到做瑜伽時，「轉動作俾同事見到，畀同事眼定定望住超尷尬」。

她表示其實上周才剛剃完腋毛，只是因為長得快，故看起來「好似鬚根咁」。落堂後眾同事一起吃飯，其中1位同事率先表示自己忘了剃毛，樓主乘機稱她亦如是，但心中仍感到尷尬不已，「大家笑完就算，諗返嗰刻真係好想搵窿捐」。

有網民建議樓主去做脫毛，但亦有人認為不必為了他人而刮除體毛，只要自己舒服即可。（《色，戒》劇照）

有網民與樓主有相似經歷，紛紛表示「同感」，「我試過！真係好尷尬」、「咁樣意外露出真係唔太好，做激光啦」，亦有人表示「女士『加拿大』有毛和男士『加拿大』冇毛，都係有啲怪怪的」、「去脫毛啦，一了百了」。

不過，有人就認為露出腋毛沒有什麼大不了，並安慰樓主，「一班女無所謂啦，不用擺心上」、「有毛好正常啫」、「咁至少唔係得你一個尷尬啦，佢哋冇笑你咪好，下次校定鬧鐘提自己剃囉」。亦有人叫樓主應該「食住個勢」和同事交流脫毛心得，「咁一樣可以打好關係」。