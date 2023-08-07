打風？「雙颱風」料周末生成　即看最新路徑　專家：跨界颱風罕見

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘭恩／朵拉】7月受颱風「泰利」及「杜蘇芮」影響，本港天氣不穩，加上颱風「卡努」仍然於日本附近徘徊，究竟來到8月本港會否打風？台灣氣象局及專家估計，可能會有雙颱風來臨。

台灣氣象局表示，今年第7號颱風「蘭恩」有機會在星期四（8月10日）生成，而台灣氣象專家提醒，中太平洋附近的颱風「朵拉」將慢慢跨過換日線，周末進入西太平洋並成為第8號颱風，形容是相對少見的「跨界颱風」

本港天文台預測，本星期後期香港天氣將會轉差。究竟是否會有「雙颱風」？颱風移動路徑及風力如何？以下一一看清。



台灣氣象局表示，今年第7號颱風「蘭恩」有機會在星期四（8月10日）生成。（RAMMB氣象圖）

綜合台灣媒體報道，台灣氣象局表示，目前海上「正有熱帶系統發展中」，預計星期四（8月10日）有機會生成今年第7號颱風「蘭恩」，但較大機會北轉往日本移動。不過氣象局提醒，西北太平洋海溫偏高，適合熱帶系統發展，仍須多加留意。

颱風「蘭恩」預計移動路徑（天文台「地球天氣」）▼▼▼

+ 5

颱風「蘭恩」預計移動路徑（Windy.com）▼▼▼

+ 5

根據天文台「地球天氣」圖及氣象觀測應用程式Windy.com，颱風「蘭恩」預計會向日本方向移動，吹襲香港機會不大。

將有「雙颱風」生成？



台灣氣象專家賈新興也在Facebook發文提醒「未來十天雙颱生成」，指颱風「卡努」的東南方，預計8月8日至8月9日會生成本年第7號颱風「蘭恩」，而在中太平洋附近已經出現「朵拉」颶風，預計慢慢跨過換日線，在星期六至星期日（8月12日至13日）進入西太平洋，成為第8號颱風，估計名稱會沿用原來的「朵拉」，形容是相對少見的「跨界颱風」。

台灣氣象專家賈新興也在Facebook發文提醒「未來十天雙颱生成」。

賈新興又列出過往的「跨界颱風」，包括2002年「伊利」、2006年「伊歐佳」及2018年「赫克特」等。

+ 2

天文台料本港天氣將轉差



按照現時路徑預測，以上「雙颱風」吹襲香港機會不大，但本星期後期香港天氣將會轉差。天文台表示，隨着高空反氣旋增強，未來兩三天廣東沿岸部份時間有陽光，天氣酷熱，而西南氣流繼續為該區帶來驟雨，受高空擾動影響，本周後期華南有大驟雨及狂風雷暴。

根據天文台九天天氣預報，本港未來九天都會有雨或局部地區有雨，至星期四（8月10日）驟雨增多，星期五及星期六（8月11日至12日）更會有狂風雷暴。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身