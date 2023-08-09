去旺角麥當勞講普通話被差別對待？內地女批3員工涉歧視：素質低

【香港旅遊／麥當勞／歧視】出外旅遊，少不免遇到不快事情。有內地女於小紅書發文表示，她日前在旺角麥當勞點餐，卻遇到3名年輕服務員「態度不耐煩到極致」，聽到她說普通話便對她「小聲議論」，更把其餐點「弄到地上」，令她相當不滿，質疑是否「歧視」，又批評對方質素低「有沒有人情味？」。

帖文惹來網民熱議，有人表示「知道博主心有不快，這種情況可以直接投訴」，又安慰「不要因為這些事情影響自己開心遊玩的心情」；也有網民表示相關職員可能聽不懂普通話才會議論，並非故意為之。



出外旅遊，少不免遇到不快事情。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港年輕人？歧視？」為題發文講述事件。她上月底來香港，本來對香港印象不錯，「覺得大家都很有禮貌」，惟7月31日她到旺角麥當勞點餐，卻令她「一肚氣」。

樓主表示，點餐時有3個年輕服務員「態度不耐煩到極致」，而且疑有差別對待，「對我們後面那個當地人直接態度180度大轉變」。她又說，向服務員說取餐時，對方聽到她說普通話就與同事「小聲議論」，並看了她1眼；轉餐點完成，對方未知有意還是無意，竟把餐點「弄到地上」，「之後又議論了我一次，說完還看我一眼」。

有內地女於小紅書發文表示，她日前在旺角麥當勞點餐，卻遇到3個年輕服務員「態度不耐煩到極致」。（小紅書）

樓主看到服務員態度及行為相當憤怒，斥責「就這格局就這素質？那服務員看着吊兒郎當的，我惹你們了嗎？我想說牛b歧視你媽啊，你祖宗也是中國人被老外殖民了幾年學會舔別人腳後跟了，真以為自己是外國人了，哈哈哈笑死，至少大陸人從來沒看不起過誰」，又揶揄「有沒有人情味，素質低」。

通關後來港旅客增加。（資料圖片）

帖文又來網民熱議，有人安慰樓主，「知道博主心有不快，這種情況可以直接投訴」、「不要因為這些事情影響自己開心遊玩的心情」、「下次用點餐機吧，有中文有英文，各式各樣的付款方法都可以，不用受氣」。

也有網民表示相關職員可能聽不懂普通話，並非故意為之，毋須上綱上線到歧視層面，「聽到你說普通話議論你，因為佢哋唔識普通話，不知你說什麼，要問旁邊的人。香港麥當勞員工真係冇時間議論你」、「我來快一個月了，目前還未碰到歧視不禮貌的，就是速食店和茶餐廳都要排隊很忙碌」、「大部份還是禮貌的」。