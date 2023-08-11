正妹女友寵成公主！被碌逾7萬卡數　男生月入呢個數仲揹200萬房貸

碌卡消費一定要量力而為！台灣有男生在網上大呻，自己平日很省錢，但女友拍拖時會用他的信用卡大刷特刷吃喝玩樂，1年下來刷了他30萬台幣（下同，約7.6萬港元）卡數，他目前月入僅5萬台幣（約1.3萬港元），還正背負800萬（約200萬港元）的房貸，女友長得漂亮，故他當公主般照顧，但現在「快要繳不起了」，考慮是否「放生」（分手）。網民直言是他自己將女友寵成這樣，又認為他理財有問題。



台男目前女入5萬台幣，看到信用卡帳單刀驚覺女友刷了很多錢。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「爆廢1公社」上傳銀行月結單，展示每月由7000多至3.4萬（約1800至8700港元）的帳單，大呻自己平日很省錢，不會隨便用信用卡，但女友還是大刷特刷，「我月薪也才5萬（約1.3萬港元）」，透露自己正背負800萬台幣的房貸，「快要繳不起了，該怎麼辦？」。現在1年就被女友刷了30萬台幣卡數，大多是平日拍拖吃喝玩樂的消費，「今年8月又破新高刷4萬多（約1萬港元），我快暈倒，女友該放生嗎？」。

網民好奇樓主為何任由女友刷卡，他形容女友「蠻正的」，平日將她「當公主在疼」，未料女友不是公主卻有公主病，拍拖時一直吃喝玩樂，日子過得很舒服，收到帳單時才知出事。許多人聞言即諷刺「自己寵出來的，自己承擔」、「千萬要留着，不要放她出來禍害別人，自己的女友自己寵」，既然是吃喝玩樂就不能全怪女友，提醒如果負擔不到，「最好現在講清楚，免得結婚後人家說你騙婚」。

台男上傳信用卡月結單，稱8月新一期已破4萬台幣。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

有網民批評樓主本身也有理財問題，「月薪5萬房貸800萬，真有勇氣」，更質疑帖文真偽，覺得帳單是他個人開銷，否則供樓加卡數1個月已超過他月入，又猜測他應該拿不出首期，估計是家人代出，「每個月都超支還能吃喝玩樂，只有一種可能性，家裏是有提供幫助的」。

（facebook群組「爆廢1公社」）