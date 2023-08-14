星座運程｜巨蟹座一周運勢！有機會識心儀對象、工作要避免小差錯

新的一周開始了！各位巨蟹座是否已經準備好迎接新的挑戰？以下是巨蟹座於本周（2023年8月14日至20日）在愛情、工作、家庭、健康及財富方面的運程：



巨蟹座歌手Anson Lo盧瀚霆早前推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，隨即成為YouTube熱門影片。

愛情方面：

巨蟹座本周在感情上將會很順暢，更有機會認識心儀對象，兩情相悅的機率不低。至於對目前陷入感情困境的巨蟹座來說，本周是好好溝通挽回的時機，相信只要用心，一定能化解誤解。

工作方面：

工作上，巨蟹座需要留意細節，否則容易發生小差錯，影響成效。不過只要認真負責任，就可以完成目標安排。多與同事交流合作，避免不必要的爭吵。如果遇到困難，也不必灰心，有經驗的同事一定會伸出援手。

家庭方面：

家人們的感情很好，小朋友的表現也讓人欣慰。這個周末可以一家人外出玩樂增進感情，你亦應多問候親友，展示你的愛心。

本周巨蟹座的身體健康狀況良好，只要工作不太過辛勞，保持適度運動，就可以維持精神愉快。

健康方面：

身體健康狀況良好，只要工作不太過辛勞，保持適度運動，就可以維持精神愉快。這段時間也不必纏繞於過度飲食或是舊病，應該將精力放在工作和家人。

財富方面：

整體平穩順利，有望收入微升，也不需擔心支出。若有機會可以考慮小額投資，但要謹慎評估風險。工作方面薪水如期，生活費用未見大礙，算是順利的一周。