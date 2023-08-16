女學護稱見幼童獨走公路　下車關心竟一起失蹤　2天後現身真相是…

美國1名25歲女學護日前沿公路駕車時，向警方和家人報稱見到1名幼童獨自在公路行走，於是下車關心對方，豈料此後一度失蹤，引來各界合力尋人；49小時後，她安全返回住所，報稱當時下車後即遭兩男女綁架，警方立即展開調查，但逾1周後女學護透過律師承認捏造綁架案，正面臨相關控罪。



警方一度發布拉塞爾多張相片，呼籲目擊者提供消息。（胡佛市警方Twitter圖片）

利用各界關心的25歲女學護拉塞爾（Carlethia Nichole Russell）在阿拉巴馬州胡佛市生活，本年7月13日晚上8時許放工，並沿公路駕車打算自取外賣，先後致電警方和家人稱，目擊1名幼童獨自在公路徘徊，自己打算下車了解情況，豈料此後一度失去音訊，家人擔心報警。警員抵達現場發現拉塞爾的座駕和個人財物，但她不知所終，各界積極尋人，當中警方發布拉塞爾多張相片，呼籲目擊者提供消息。

失蹤49小時後、即是同月15日，拉塞爾現身住所，事後向警方報稱下車關心該名幼童，突然有1名橙髮男子從樹林走出稱正照顧該名幼童，繼而強迫她越過柵欄，進入1輛貨車貨櫃內，當時有1名女子陪同，同時聽到嬰兒哭聲。拉塞爾告訴警方她曾經逃脫，但隨即被抓回，並被塞進車裏蒙眼，隨後她被帶到1間屋內，所有衣服被脫光，該對男女更拍攝其裸照。

拉塞爾透過律師承認捏造綁架案，現時面臨「誤導警務人員」和「虛報」罪名，以2,000美元（約1.5萬港元）保釋。（胡佛市警方圖片）

拉塞爾又說，到了第2天，該女子遞上芝士梳打餅，隨後她又被塞入車，去到胡佛市西邊位置時，她再次逃走，繼而穿過樹林回家。

警方根據其口供展開調查，但去到同月24日，拉塞爾透過律師承認捏造綁架案，但未有交代原因。案件已經提堂，現時她面臨「誤導警務人員」和「虛報」罪名，以2,000美元（約1.5萬港元）保釋。

（綜合）