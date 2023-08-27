憂2歲兒子太曳無幼稚園讀　港媽考慮辭工在家教學　網民熱議成效

安排子女在家教學真的可行嗎？近日有媽媽於討論區發文，指正考慮安排其2歲的兒子在家教學，直至升小一為止，坦言因兒子在家「每日都好反斗」，遇到不滿就會大叫，期望讓他在家中學好規矩才上學，以免被人標籤。港媽的計劃引來不少網民討論，部分人認為教師能更專業教導孩子，又建議如她覺得兒子有特殊學習需要，更應該向相關專家求助。



有港媽在討論區上發文，指其2歲的兒子較其他小朋友活潑，因而希望安排在家教學。（《暖男爸爸》劇照）

該名媽媽在親子王國討論區發文，指早前與丈夫商量為兒子報讀幼稚園時，考慮到兒子的情況，有了在家教育的想法，「傾傾下話叫我不如Quit咗份工，全職喺屋企教個仔，幼稚園唔一定要讀，喺屋企教好咗啲規矩先返學，廢事俾人標籤好曳」。

她直言因兒子較其他小朋友活潑，擔心被幼稚園拒收，「而家幼稚園都開始報名收生，面試嘅時候見到我個仔咁跳脫，唔知收唔收」。不過她同時指，自己沒有教育經驗，「淨係知道6歲前唔返學唔會俾人拉」，現時打算安排兒子於1年後再報讀幼稚園，或全個幼稚園階段在家教學，希望其他家長網民分享經驗。

不少網民都認為在家教學不容易，建議港媽三思而決定。（《暖男爸爸》劇照）

不少網民都認為在家教學不容易，因為學習社交能力和群體相處對於小朋友的成長至關重要，而在幼稚園與同齡兒童及老師相處，就可以學到合適的行為，又相信小朋友總會有幼稚園取錄，「群體環境屋企畀唔到，畀佢返學啦」、「咁更加要畀外人教好個小朋友，同埋學習群體生活，同其他小朋友相處」、「小一先嚟適應群體應該仲難改」。

另外，網民亦指出在家教學需要妥善準備，提醒若港媽認為子女有特殊學習需要，應該先交由專家判定，並向專業人士尋求支援，「你要有心理準備係辛苦同付出好多」、「父母角色有衝突，建議搵專業人士」、「自己教唔見得一定會好，小朋友都係欺善怕惡，返學俾老師教會截然不同」。