倫常慘劇！人夫躲小三衣櫃被抓　不滿妻告重婚　當女兒面狂砍20刀

內地發生駭人殺妻案！湖南長沙一名出軌在先的男子，疑不滿妻子提告重婚罪，在案件開審前2天，竟持刀衝到妻子公司樓下，當着17歲女兒面前，狂砍對方20多刀。即使女兒多次用行李箱扔向父親，也阻止不了悲劇，妻子最終因失血過多死亡，男子則以故意殺人罪被刑事拘留，扣押在看守所。目擊慘劇的女兒留下嚴重心理陰影，悲痛表示：「如果爸爸20年後被放出來，我要怎麼保護自己的孩子、姨媽和外婆？」



賀男不滿妻子告他重婚，憤而帶同摺疊刀到對方公司樓下埋伏，妻子被砍20多刀死亡。（網上圖片）

綜合內媒報道，1名40歲姓賀男子與39歲妻子感情關係破裂，因妻子到黃姓小三家上門捉姦時，發現丈夫躲在衣櫃內，且單位內有兩人的結婚合照。

事後賀男雖曾多次到法院提出離婚請求，但均被法院駁回，而賀妻則收集了丈夫與小三的偷情證據，向丈夫提告重婚罪，讓賀男心生不滿。

案發於上月10日，時為重婚案開審前2天，當日賀男曾問女兒婷婷：「如果我和媽媽離婚了，妳要跟誰？」由於婷婷一直被媽媽照顧起居飲食，因此她想也沒想就回答要跟媽媽，令賀男氣得叫她「滾蛋」。婷婷於是執拾了行李離家，拖着行李箱到母親公司樓下找她。

此時，賀男駕車駛至妻子公司樓下，他手持摺疊刀衝向妻子，在女兒面前狂砍妻子20多刀。婷婷驚見父親砍母，多次提起行李箱扔向父親，可惜力氣不夠，怎樣砸也阻止不了悲劇，還砸到行李箱凹了一大片。

死者弟弟對姐姐的死感到難過。（影片截圖）

事後婷婷向警方供稱，認出父親行兇的摺疊刀，一直放在父親車上多年。而她因目擊父親殺死母親的過程，留下心理極大陰影，悲痛表示：「如果爸爸20年後被放出來，那時候我剛好是和我媽媽一樣的年紀，我也會是別人的媽媽，那我要怎麼保護自己的孩子、姨媽和外婆？」婷婷母親的堂妹得知事件後，已決定將她帶離長沙，換新環境繼續未來生活。

警方調查後表示，涉事雙方發生家庭糾紛，賀男駕車到妻子公司持刀殺害對方，賀妻因失血過多搶救無效死亡，而賀男被警方依涉嫌故意殺人罪刑事拘留，扣押在長沙縣看守所。