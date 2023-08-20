台婦失蹤24日終被尋回　每晚流連便利店過夜　只因丈夫曾說1句話

「在便利店等我」。台灣1名患有身心障礙的婦女失蹤24天後，終於在便利店中被尋回。原來她的丈夫曾叮囑在便利店等他，但女子走失後卻忘了丈夫所說的是哪間便利店，於是便每日輾轉到不同便利店等待丈夫。最終因為店員察覺到她的異樣，報警後才得以令這對夫妻團聚。



台灣1名身心障礙婦人在失蹤24天後，終於在便利店中被尋回。（《暖男爸爸》劇照）

綜合台媒報道，該名被尋回的失蹤人士是台中40歲徐姓婦女，她自7月20日起被家人通報失蹤。台中警方於8月12日凌晨3點接獲便利店店員報警，指1名女子呆坐在店內休息區似要過夜，不尋常舉動引起店員關注。警員到場後嘗試與女子對話，但女子精神狀態似有異常，無法說出姓名及住址等訊息，而且身上沒有手機，令警員一時不知如何是好。

就在警員惆悵之際，女子突然背出身分證號碼，警員核對後發現她正是24天前報稱失蹤的徐女，於是致電聯絡她任職保安的莊姓丈夫，並將徐女帶到警署。莊男於警署見到徐女，即時緊握她的雙手，並激動大叫「她是我太太」。

徐女之所以在便利店流連，全因記得丈夫曾說過「在便利店等」。（示意圖／GettyImages）

原來徐女患有身心障礙，平日需由大她17歲的丈夫照顧。她過往亦曾失蹤，但是次失蹤日數甚久，令丈夫極為擔心。7月20日，莊男出門工作，囑咐徐女在便利店等他下班，但當他到便利店接妻子時，就發現她不知所終，於是報警。由於莊男曾說過「在便利店等」，所以徐女雖然記不清地點，但每天都會流連不同便利店，等丈夫接她。