【紅雨】天文台發紅色暴雨警告　打工仔有冇得早走？應否該返工？

天文台發出紅色暴雨警告，紅雨究竟需唔需要返工，又有冇得早走？



天文台在10時35分發出紅色暴雨警告（資料圖片）

根據勞工處《颱風或暴雨警告下的工作守則》，在紅色暴雨警告下僱員應：

如公共交通工具維持服務，通常都應上班工作。

應根據預先訂立的工作安排準時上班。

如遇到實際困難而未能返回工作崗位，應盡快通知主管。

除非工作安排另有規定，在八號颱風警告或黑色暴雨警告取消後，一般都 須返回工作崗位



此外，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而缺勤，（僱主）不應扣除他們的工資。 詳細列明在各種情況下工作時數、工資及津貼的計算方法，並考慮支付颱風或暴雨當值津貼予上班的僱員，以作鼓勵。

勞工處又表示，僱主應考慮交通狀況，彈性處理一些僱員因實際困難而未能上班或準時上班的情況。舉例來說，居住在離島的僱員，可能因交通問題而未能上班；同樣地，傾盆大雨可能只集中於僱員居住的某些地區，引致他們未能上班。

他們的勤工獎也不應受到影響。 對於那些須按訂明的工作安排上班但缺勤或遲到的僱員，僱主不應不問情 由地扣除他們的工資，而須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況。

天文台發出紅色暴雨警告信號時，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。(網上圖片)

勞工處又指出，僱主應爲僱員提供足夠的設施及裝備（例如個人防護裝備），以確保僱員在惡劣天氣下工作安全。此外，僱員可能無法外出用膳，如有需要，僱主應在工作地點提供食物和飲用水，供僱員享用。

如果黃色或紅色暴雨警告在辦公時間內發出，除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應留在工作地點如常當值。僱主可因應僱員的個人情況、天氣及道路交通等情況，酌情決定應否讓僱員提早下班。