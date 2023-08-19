又見日本人多專業！鐵路公司加派人手疏導人潮　網民捕捉到這畫面

日本細心、敬業的服務態度舉世聞名，平時在許多生活上的小地方，都能看出日本為了提供顧客理想的服務，所展現出來的用心。近來一位日本網民，就在搭電車時，拍下一幕特別的景象，反映出電車公司的設想周到。



根據日本媒體《Jタウンネット》報道，日本twitter網友「karafuto0701」表示，最近日本大阪舉辦「淀川煙火大會」，聚集了相當多的人潮。為此，阪急電鐵特別加派人手，在車站引導乘客上下車。karafuto0701就在淀川的「十三車站」，拍到一幕眾多站務員在車門間，舉手指揮乘客的奇景。

一位日本網友拍下近期電車站的一幕，體驗到日本電車公司的用心。（X截圖 / @karafuto0701）

阪急電鐵表示，這是為了應付大量的人流，為了讓大家都能安全乘坐電車，所進行的應對。各門口的站務員都會仔細確認，當該車門已經沒有乘客要上下車的時候，就會舉手來讓其他站務員知道。除了十三車站以外，附近的大阪梅田車站與南方車站，都有進行增派人手的措施。

許多網民紛紛表示：

．「好厲害！真的太厲害了！」

．「看到這個畫面讓人真感動」

．「這肯定要不少人事費」

．「意外珍貴的好照片」

．「好像傑尼斯的新團體」

．「想衝刺跟他們一一擊掌」

．「而且煙火大會肯定要加開班次，各月台都有這麼多人手」

．「昨天十三車站的人多到很可怕」

．「安全第一」

．「感受到了想要滴水不漏地守護大家的安全，謝謝阪急電鐵」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】